Công an TP.HCM ra mắt đơn vị mới

Sáng 30-3, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an TP.HCM.

Đây là đơn vị tương đương cấp Phòng, trực thuộc Công an TP.HCM.



Đơn vị mới tương đương cấp Phòng, trực thuộc Công an TP.HCM. Ảnh: HT

Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an TP.HCM do Phó Chủ nhiệm thường trực Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an TP.HCM là Thủ trưởng Cơ quan (tương đương Trưởng phòng), Phó Chủ nhiệm chuyên trách UBKT Đảng ủy Công an TP.HCM là Phó Thủ trưởng Cơ quan (tương đương Phó Trưởng phòng).

Theo đó, Công an TP.HCM cũng ban hành các quyết định về công tác cán bộ. Cụ thể, Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an TP.HCM được phân công giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (đồng thời là Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an TP.HCM) từ ngày 30-3.

Tám người khác cũng được phân công nhiệm vụ lãnh đạo, cán bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an TP.HCM.



Buổi Lễ công bố thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP.HCM diễn ra sáng 30-3. Ảnh: HT

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm UBKT Công an Trung ương, cho biết việc thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an TP.HCM nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình hiện nay, xuất phát từ thực tiễn khách quan và với mục đích thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết kiểm tra, giám sát Đảng là công tác then chốt, góp phần xây dựng lực lượng Công an TP trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.