Chiều 18-3, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã chủ trì buổi họp báo thông tin về dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD) tại TP.HCM

Theo Công an TP.HCM, từ 1-1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và Công an TP Thủ Đức, quận, huyện đã ưu tiên tập trung cấp phát cho cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, cán bộ hưu trí, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức, lãnh đạo cấp uỷ chính quyền các cấp, cơ sở tôn giáp, trung tâm bảo trợ xã hội,…

Hiện nay, công an TP đang tập trung lực lượng cấp CCCD cho công dân trên địa bàn TP.

Theo Công an TP, tính đến ngày 16-3, Công an TP.HCM đã tiếp nhận 212.510 hồ sơ cấp CCCD có gắn chip điện tử cho người dân trong diện cấp CCCD, đạt tỉ lệ 5,1%. Hiện, TP đã hoàn chỉnh 41.288 thẻ CCCD có gắn chip điện tử để trả cho công dân.

Công an TP.HCM thông tin, TP.HCM được Bộ Công an giao chỉ tiêu phấn đấu đến ngày 30-4 phải hoàn thành cấp CCCD cho gần 4,2 triệu nhân khẩu trong diện cấp CCCD (trong đó có hơn 2,7 triệu nhân khẩu thường trú và gần 1,5 triệu nhân khẩu tạm trú).

Hiện Công an TP tổ chức cấp CCCD có gắn chip tại trụ sở Phòng PC06, trụ sở Công an TP Thủ Đức và 21 quận, huyện. Ngoài ra, Công an TP Thủ Đức và 21 quận, huyện cũng tổ chức cấp CCCD lưu động tại địa bàn phường/xã/thị trấn từ hai điểm lưu động trở lên.

Thời gian cấp phát thực hiện từ 7 giờ đến 22 giờ tất cả các ngày trong tuần. Ngoài ra, tuỳ vào đặc thù từng địa bàn thì thời gian có thể từ 6 giờ đến 24 giờ mỗi ngày...