Cướp giật ở quận 3, bị truy đuổi đến quận 1 thì cháy xe

Ngày 9-6, Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Công an phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM), công an phường 11 (quận 3) lập hồ sơ, điều tra hai thanh niên nghi cướp giật bị té xe trên địa bàn.



Chiếc xe bị cháy rụi sau khi hai thanh niên bị té. Ảnh HT.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, hai thanh niên này được cho là đã cướp giật tài sản của người dân ở khu vực phường 11 (quận 3) rồi tháo chạy về hướng quận Phú Nhuận. Họ bị trinh sát hình sự quận này phát hiện, truy đuổi.



Một trong hai thanh niên được đưa về trụ sở Công an phường Bến Thành để phục vụ công tác điều tra. Ảnh NT.

Cả hai chạy tốc độ cao trên nhiều tuyến đường hướng về trung tâm TP, khi đến giao lộ giữa đường Trương Định và Nguyễn Du (phường Bến Thành, quận 1) thì tự té.



Hai người này hiện đang được công an lấy lời khai. Ảnh CA.

Do ở tốc độ cao, phương tiện ma sát với mặt đường bốc cháy dữ dội. Hai thanh niên tháo chạy khỏi hiện trường và bị công an truy bắt, khống chế. Một trong hai người này bị thương nhẹ.

Các nghi phạm được đưa về Công an phường Bến Thành để lập hồ sơ, phục vụ công tác điều tra, xử lý. Công an khám nghiệm hiện trường phát hiện bình xịt hơi cay và hai cây dũa của hai thanh niên này. Theo thông tin ban đầu, đó là Nguyễn Hữu Tín (27 tuổi, quê Bến Tre) và Linh Thái Bảo (37 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM).

Bị hại sau đó đã đến công an phường 11, quận 3 trình báo vụ việc.

CSGT tóm cặp đôi 17 tuổi cướp giật

(PLO)- Thấy nạn nhân 16 tuổi để điện thoại sơ hở, Đạt và Kim Anh ra tay thì CSGT nghe tiếng tri hô đã đuổi theo tóm gọn.