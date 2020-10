Cướp giật ví rồi đến tiệm internet chơi thì bị camera ghi hình

Ngày 26-10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai Nguyễn Đỗ Chí Hào (19 tuổi, ngụ quận 2), Hồ Văn Minh Hào (19 tuổi) và Nguyễn Đình Kha (25 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.





Kha, Minh Hào, Chí Hào (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh CA

Thông tin ban đầu, tối 21-10, anh H. (21 tuổi, ngụ quận Tân Bình) chạy xe máy SH trên đường Hương Lộ 2 hướng về quốc Lộ 1 (quận Bình Tân). Khi đến trước căn nhà trên đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông A) anh H. dừng xe, lấy bóp da từ túi quần ra thì phía sau có hai thanh niên đi xe máy vượt lên cướp giật, bỏ chạy.

Nạn nhân tri hô đuổi theo thì có một nam thanh niên khác, đi xe máy chạy theo cản đường không cho truy đuổi. Anh H. truy đuổi đến cầu Bình Thuận, quận Bình Tân thì không truy đuổi được nữa.

Tài sản bị cướp mất là chiếc bóp có thẻ ATM, giấy tờ tùy thân và điện thoại. Nạn nhân không đến công an trình báo.



Hai chiếc xe máy tang vật bị công an tạm giữ. Ảnh CA

Đến chiều ngày 22-10, anh H. nhận được điện thoại của một nhân viên ở tiệm internet trên địa bàn quận Tân Phú, thông báo đến nhận giấy tờ tùy thân.

Anh H. đến tiệm internet xem camera an ninh thì phát hiện một thanh niên đang có mặt tại đây và có cầm bóp da của mình nên báo công an. Người này chính là Đỗ Chí Hào.

Chí Hào khai, tối 21-10 đã cùng Minh Hào và Kha rủ nhau đi cướp giật tài sản. Minh Hào điều khiển xe máy chở Kha ngồi sau cướp giật chiếc bóp của anh H., Chí Hào đi xe máy chạy sau cản đường anh H. khi bị truy đuổi.

Cướp giật được tài sản, Minh Hào cùng Kha đem đến một cửa hàng ở quận Tân Phú bán điện thoại với giá 1,2 triệu đồng rồi chia nhau.

Ngày 24-10, Minh Hào đến Công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân đầu thú về hành vi cướp giật tài sản. Qua xác minh, công an tiếp tục mời làm việc Kha. Tại cơ quan Công an, Kha đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản.

Vụ việc đang được công an quận Bình Tân làm rõ.