Cựu chủ tịch xã bị dân vây giữ vì nghi giở trò với bé 8 tuổi

Sáng 9-5, Thượng tá Lữ Văn Đồng, Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này đang làm rõ thông tin về một người đàn ông tên P. (70 tuổi) bị người dân xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Thủy) vây giữ vì bị cho là đã giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi ở địa phương.

Theo đó, vào chiều 8-5, người dân xã Cẩm Sơn cho là ông P. đang giở trò đồi bại với cháu bé 8 tuổi ngoài cánh đồng nên vây giữ, đồng thời thời báo cho Công an xã Cẩm Sơn.

Công an huyện Cẩm Thủy đã tiếp nhận vụ việc và đã mời ông P. về trụ sở Công an huyện Cẩm Thủy để làm rõ.

Trao đổi với PLO, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, ông Đỗ Văn Liên thông tin, chưa thể khẳng định ông P. có hành vi xâm hại cháu bé 8 tuổi.

Ông Liên xác nhận: Khoảng hơn 16g ngày 8-5 xã Cẩm Sơn có nhận được thông tin của người dân báo ông P. giở trò đồi bại với cháu bé 8 tuổi ở ngoài đồng và vây giữ, giao cho chính quyền địa phương.

"Vụ việc do vượt quá thẩm quyền, Công an xã Cẩm Sơn đã bàn giao vụ việc lại cho Công an huyện Cẩm Thủy điều tra, làm rõ”, ông Liên nói.

Được biết ông P. là cựu chủ tịch xã.