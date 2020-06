Đã bắt được Triệu Quân Sự, phạm nhân trốn trại ở Quảng Ngãi

Tối 18-6, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đã bắt Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng; ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).



Phạm nhân Triệu Quân Sự tại công an. Ảnh: THANH NHẬT

Theo Thượng tá Mười, nhận sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Tam Kỳ tung trinh sát theo dõi các quán internet, tụ điểm Sự có khả năng dễ ẩn nấp.

Qua nhiều ngày theo dõi, lúc 20 giờ ngày 18-6, Công an TP Tam Kỳ cùng với Công an phường An Mỹ bắt Triệu Quân Sự tại quán internet HT, hẻm 155/111 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.

Hiện Công an TP Tam Kỳ đang tạm giữ Triệu Quân Sự.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 3-6, Phạm nhân Sự trốn khỏi Trại giam T10 (Quân khu 5) đóng trên huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Sau khi rời trại, phạm nhân này đã cướp điện thoại và trộm xe máy của người dân trên đường trốn chạy. Đến chiều 4-6, Sự sử dụng xe máy trộm được chạy đến chân đèo Hải Vân thì bị lực lượng chức năng đang chốt chặn phát hiện.

Sự tăng tốc chạy lên đèo khoảng 2 km thì vứt xe ngay lề đường, leo lên triền đồi, chạy trốn vào rừng.

Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng huy động lực lượng tới núi Hải Vân, phối hợp với lực lượng Quân khu 5 sử dụng thiết bị bay không người lái tìm kiếm nhưng không phát hiện được...

Bước đầu, Sự khai nhận: Khi đến khu vực đèo Hải Vân thì bị CSGT truy đuổi nên vứt xe chạy lên đèo bỏ trốn. Tại đây, Triệu Quân Sự chờ trời tối rồi men theo đường rừng xuống biển đi đến quận Liên Chiểu rồi vào trung tâm TP Đà Nẵng. Sau đó Sự đi từ Đà Nẵng vào TP Hội An. Khoảng vài ngày sau, Sự vào TP Tam Kỳ, vào quán internet chơi game. Lúc 20 giờ ngày 18-6, Triệu Quân Sự bị bắt. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.