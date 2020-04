Liên quan đến vụ tử vong bất ngờ của giảng viên, TS. Bùi Quang Tín, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM ngày 6-4 có văn bản báo cáo gửi thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.



TS. Bùi Quang Tín

Theo báo cáo, sáng 5-4, ông T.V.D., Viện Đào tạo quốc tế nhà trường (chủ căn hộ tại khu New Sài Gòn, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) mời tám cán bộ của trường, trong đó có ông Bùi Quang Tín, tới nhà ăn cơm.

Khoảng 12 giờ 30 đến 13 giờ, ông Bùi Quang Tín có mặt, cùng ăn cơm và uống bia rượu tại đây. Đến 16 giờ kết thúc bữa cơm và uống trà rồi mọi người lần lượt ra về.

Một hiệu phó của trường và ông Bùi Quang Tín vẫn tiếp tục ngồi lại nói chuyện. Đến khoảng 17 giờ, ông T.V.D. (chủ nhà) do có hẹn với bạn nên rời khỏi phòng và dặn hai người còn ngồi lại nhớ đóng cửa khi ra về (cửa khóa số điện tử, chỉ cần đóng).

Chừng 20 phút sau, ông T.V.D. đang chạy xe trên đường thì nghe ông hiệu phó gọi điện thoại báo ông Tín đã tử vong nên lập tức quay xe về ngay.

Khi ông T.V.D. trở lại chung cư thì hiện trường đã được bảo vệ tòa nhà chắn lại. Khu vực ông Bùi Quang Tín rơi được xác định tại khoang giếng trời chéo với thang máy tòa nhà.

Công an xã Phước Kiển và Công an huyện Nhà Bè đã lập tức có mặt, tiếp nhận hiện trường tiến hành lấy lời khai những người liên quan. Ông T.V.D. có gọi một số người tham dự bữa cơm quay trở lại hiện trường để lấy lời khai phục vụ cơ quan điều tra.

Tiếp đấy, các thành viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cùng đi tới Bệnh viện huyện Nhà Bè để chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Đến khoảng 2 giờ sáng 6-4, Công an huyện Nhà Bè có thông báo trước tất cả các thành viên gia đình ông Bùi Quang Tín và Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM kết quả khám nghiệm tử thi kết luận ông Bùi Quang Tín chết là do bị chấn thương và đập mạnh do ngã từ trên cao xuống.

Lãnh đạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cho biết đã phối hợp tích cực với cơ quan công an và sẽ tiếp tục phối hợp khi được yêu cầu. Trường cũng đã gặp gỡ gia đình ông Bùi Quang Tín để thăm hỏi, động viên, chia buồn và phối hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ.

Trước đó, chiều tối 5-4, bảo vệ khu căn hộ New Sài Gòn nghe thấy tiếng động tại khu vực giếng trời sảnh D2 (tầng trệt). Khi đến kiểm tra thì bảo vệ phát hiện TS Tín nằm bất động...

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.