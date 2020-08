Dân nằm trước nhà nguyên phó công an huyện để đòi tiền

Cho đến tối 18-8, rất nhiều người dân vẫn đang nằm, đứng, ngồi trước cổng nhà ông TrĐĐ. (trú xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) để… đòi vợ chồng ông Đ. “trả tiền cho chị Ngô Thị Chung (34 tuổi, trú xóm Phượng Sơn, xã Đồng Văn)".



Chị Ngô Thị Chung mang giường đến nằm khóc trước cổng nhà ông Đ. Ảnh: L.THÁI.

Theo chị Chung, thời gian qua, chị Chung đến làm thuê chăm sóc trẻ cho gia đình ông Đ. Còn chồng chị Chung đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài có gửi tiền về cho vợ.

Chị Chung phản ánh, trong thời gian làm thuê cho gia đình ông Đ., chị Chung đã đưa tiền nhiều lần với tổng cộng hơn 680 triệu đồng để nhờ vợ chồng ông Đ. mua đất ở.

Mới đây, chị Chung hỏi ông Đ. đã mua được đất chưa thì ông Đ. không trả lời. Sau đó ông Đ. phủ nhận việc chị Chung đưa tiền cho vợ chồng ông.

Từ ngày 14-8, chị Chung cùng anh em, bạn bè đêm đêm đến đứng trước nhà ông Đ. để đòi tiền, yêu cầu vợ chồng ông Đ. trả lại tiền. Một số người chửi bới ông Đ. Người dân cũng kéo đến xem rất đông khiến vợ chồng ông Đ. phải “cố thủ” trong nhà.



Buổi đêm rất đông người dân đến cùng chị Chung đứng, ngồi trước cổng nhà ông Đ.

Hiện chị Chung mang chăn, chiếu đến trước cổng nhà ông Đ. nằm khóc.

Trước tình hình trên, Công an xã và Công an huyện Thanh Chương có mặt để ổn định an ninh trật tự. Công an huyện Thanh Chương cũng đã mời hai bên lên để làm rõ.

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Chương - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, cho biết: “Đêm nay anh em cán bộ xã chúng tôi chưa thể về ăn cơm mà đang túc trực ở đây. Sự việc chưa rõ ràng, hai bên đang tranh luận, tố cáo nhau, một bên nói có đưa tiền, một bên nói không nhận tiền mà bị vu khống. UBND xã đang làm ổn định tình hình, vận động mọi người chấp hành đúng quy định của pháp luật”.



Công an phải có mặt trước cổng nhà ông Đ. túc trực ngày và đêm để ổn định trật tự.

Theo ông Chương, trưa 18-8, người thân chị Chung ra dựng rạp và mở loa kẹo kéo đứng trước cổng nói to: “Đ. ơi ra trả tiền”. Cán bộ chính quyền địa phương đã ra yêu cầu tháo dỡ rạp để không cản trở giao thông.

“Một bên tố cáo lừa đảo lấy tiền, một bên tố cáo vu khống. Việc này tôi thấy cũng khó vì chưa rõ ràng. Một là phụ thuộc lương tâm hai bên. Hai là cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc chưa có kết luận”- ông Chương nói.

Được biết, ông Đ. nguyên là Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương. Sau khi nghỉ hưu, ông Đ. ly hôn vợ đầu và cưới vợ hai, hiện có hai con còn nhỏ với vợ hai.