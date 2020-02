Đang học bài, phát hiện tiếng nổ lớn rồi cháy nhà

Theo thông tin ban đầu, chiều 8-2, căn nhà nằm Mỹ An 18 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bất ngờ phát hỏa. Căn nhà có một gác lửng này do ông Đặng Văn Khương (52 tuổi, làm chủ).



Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo ông Khương, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông đi vắng, có hai con ông này ở nhà. Khi hai người con đang tập trung ôn bài trực tuyến (nghỉ học do dịch Corona) dưới tầng trệt dưới tầng trệt thì bất ngờ nghe tiếng nổ trên gác lửng.

Con trai lớn của ông Khương (17 tuổi) lên kiểm tra thì phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút nên xuống mở cửa cho em chạy ra ngoài thoát thân đồng thời cầu cứu hàng xóm. Mọi người tim cách dập lửa đồng thời gọi cứu hỏa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an TP Đà Nẵng đã điều ba xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau 20 phút.



Một số đồ đạc trên gác lửng bị thiêu rụi. Ảnh: HẢI HIẾU

Vụ cháy thiêu rụi nhiều đồ đạc trên gác lưng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.