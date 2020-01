Đang truy bắt nghi phạm nổ súng làm 4 người chết ở Củ Chi

Liên quan đến vụ nổ súng khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương ở sới bạc tại xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi, TP.HCM), lúc 21h giờ ngày 29-1, trao đổi với PV, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết hiện nghi can vẫn chưa bị bắt.

“Hiện Công an TP.HCM vẫn đang truy bắt và điều tra. Hiện đang nhiễu thông tin” – ông Phong nói. Riêng thông tin nghi can hiện đang công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11 thì “Hiện chúng tôi đang xác định đối tượng nào và hiện đang còn điều tra” – ông Phong nói.

Theo thông tin ban đầu, ngày 29-1, người đàn ông có tên là Lê Quốc Tuấn, mặc quần short jean, áo khoác đen, chạy xe Novou đến sới bạc ở khu vực vườn nhãn, cạnh chuồng bò của một hộ dân ở ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông) để sát phạt.

Tuy nhiên, do thua bạc, Tuấn cay cú chửi bới thì bị cự lại. Tức giận, người này dùng khẩu AK mang theo bắn khiến 4 người tử vong ngay tại chỗ, 1 người trọng thương, nguy kịch.



Vụ nổ súng khiến 4 người tử vong tại chỗ và 1 người trọng thương. Ảnh: MXH.

Sau khi gây án, Tuấn cướp một chiếc xe SH màu đỏ tẩu thoát khỏi hiện trường. Camera an ninh của người dân ghi nhận nghi can chạy xe SH màu đỏ, đeo khẩu trang, để súng AK phía trước...

Theo một nguồn tin, Tuấn hiện đang công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11 và mang cấp hàm thượng úy.