Ngày 14-1, Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM bàn giao Cao Quý Đăng (45 tuổi), Trương Mộng Uyên (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và ba người khác cho Công an quận Gò Vấp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.



Đăng chạy xe máy vào con hẻm và đột nhập hai phòng trọ để trộm. Ảnh chụp từ clip

Trước đó, trưa ngày 6-1, chị NTN (28 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) nghe chuông điện thoại báo động nên kiểm tra camera an ninh căn nhà trọ trên hẻm đường số 2 (phường 16, quận Gò Vấp) thì phát hiện có trộm.

Chị N liền điện cho cha ruột ở gần nơi trọ đến kiểm tra.

Khi chạy qua đến cổng thì hô hoán, lúc này, một người đàn ông từ trong nhà trọ của chị N chạy ra ngoài, lên xe máy bỏ chạy.



Người này vào nhà lục lấy tài sản. Ảnh chụp từ clip

“Tôi đến cổng thì hô lên khiến kẻ trộm ở trong nhà chạy ra. Tôi không kịp giữ lại” – người đàn ông cho biết.

Qua kiểm tra, gia đình chị N trình báo là trộm đã lấy đi một số vàng nữ trang, trị giá khoảng 15 triệu đồng.



Đăng phát hiện có camera nên tới dùng tay bẻ ống kính đi hướng khác. Ảnh chụp từ clip

Ngoài ra, căn nhà trọ gần đó cũng bị đột nhập, phá khóa, lấy đi nhiều tài sản như máy tính xách tay, nữ trang với tổng giá trị khoảng 35 triệu đồng.

Người thân chị N cho biết, qua camera an ninh thấy tên trộm ở cả hai nhà là cùng một người. Kẻ trộm đã rất liều lĩnh, không dùng cách phá khóa mà dùng một loại dung dịch gì đó làm rỉ khoen cửa rồi từ đó bẻ gãy, đột nhập.



Người cha của nạn nhân chạy qua phát hiện Đăng nhưng không kịp giữ lại. Ảnh chụp từ clip

Tiếp nhận thông tin, trinh sát Đội 3, Phòng PC02 nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét.

Đến hôm 11-1, thì công an ập vào một nhà trọ trên đường số 59 (phường 14, quận Gò Vấp) mời làm việc với Đăng và những nghi phạm có liên quan.

Theo đó, sau khi bẻ khoen cửa, đột nhập vào hai nhà trọ, Đăng lấy đi hai máy tính, nhẫn, dây chuyền vàng… rồi chạy về nhà trọ trên đường số 59 và nói cho Uyên là người tình biết phi vụ vừa thực hiện.



Uyên (bên trái) và Đăng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Đăng sau đó bán một máy tính cho cháu họ để cấn nợ năm triệu đồng. Riêng Uyên điện cho một công ty và bán máy tính còn lại với giá 10 triệu đồng, lãnh thêm tiền hoa hồng 200 ngàn đồng.

Đăng sau đó chở Uyên ra tiệm kim hoàn, mua hai chỉ vàng tặng cho người tình.



Máy tính nhanh chóng được công an thu hồi. Ảnh: CA

Theo điều tra, Đăng từng ăn trộm ở TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh và từng thụ án tù nhiều năm. Hồi tháng 7-2021, ông này ra tù, về quận Gò Vấp làm nghề thợ cửa sắt và tiếp tục gây án như trên.

Theo một cán bộ Phòng PC02, thời điểm cuối năm là lúc các loại tội phạm xâm phạm sỡ hữu như trộm, cướp, cướp giật có nhiều hành động manh động, liều lĩnh, người dân cần đề cao cảnh giác.



Hai căn nhà trọ nơi xảy ra vụ trộm. Ảnh: NT

"Người dân cần thường xuyên kiểm tra, gia cố các cửa, trước khi ngủ thì kiểm tra kỹ. Sắm các thiết bị khóa, chống trộm, báo động có chất lượng cũng như nên lắp các hệ thống camera an ninh. Bên cạnh đó, lực lượng công an vẫn tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát” - người này nói.