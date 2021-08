Ngày 27-8, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) xác nhận, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc nhiều người xông vào Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Nam đánh người.

Thông tin ban đầu, khuya 26-8, BVĐK Quảng Nam tiếp nhận cấp cứu hai bệnh nhân bị chém trọng thương. Hai bệnh nhân này gặp nạn ở đường Tôn Đức Thắng (phường An Sơn, TP Tam Kỳ), một bệnh nhân bị thương vùng đầu.



Công an TP Tam Kỳ đang điều tra nhóm người xông vào BVĐK tỉnh Quảng Nam đánh người nhà bệnh nhân. Ảnh: TN

Sau khi cấp cứu, các bác sĩ chuẩn bị cho bệnh nhân đi chụp CT thì bất ngờ có một nhóm người xông vào đánh bạn bè và người thân của hai bệnh nhân này. Vụ việc gây hỗn loạn trước khu vực cấp cứu.

Ngay lập tức, BVĐK Quảng Nam huy động bảo vệ, báo tin đến Công an phường An Mỹ (TP Tam Kỳ). Khi lực lượng công an đến thì những người này đã rời đi.