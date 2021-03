Sáng 10-3, ông Yên Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), cho biết sau khi xảy vụ hai anh em tử vong dưới hố chôn cột điện ở cánh đồng thôn Hữu (xã Xuân Lộc), lãnh đạo huyện đã đến động viên, chia sẻ mất mát đối với gia đình.

Chính quyền địa phương cũng đề nghị Công an huyện Hậu Lộc và cơ quan liên quan vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm này.

Trao đổi với PLO, Chánh văn phòng Công ty điện lực Thanh Hóa bà Hoàng Thị Yến cho biết, sau vụ tai nạn thương tâm, công ty đã đến động viên, chia sẻ với gia đình. Ngoài ra vụ việc cũng đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ,

“Đây là sự việc không ai mong muốn. Các nội dung khác liên quan, hiện các cơ quan chức năng đang làm việc, khi nào có kết quả chính thức phía công ty sẽ thông tin lại báo chí”, bà Yến nói.

Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc ông Bùi Ngọc Thanh cho biết khoảng 9g sáng ngày 6-3, hai cháu nhỏ là TTĐ (7 tuổi) và THA (4 tuổi) là con vợ chồng anh TTC, trú tại thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân Lộc đã tử vong dưới hố chôn cột điện đang thi công dang dở.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Xuân Lộc đã báo cáo UBND huyện Hậu Lộc và Công an huyện Hậu Lộc để thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của các bên liên quan sau khi xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Thời điểm xảy ra vụ đuối nước thương tâm, vợ chồng anh C. vắng nhà nên gửi con sang cho ông bà trông coi. Tuy nhiên, do ông bà bận việc nên hai cháu chạy lên trang trại của anh Quân (em trai anh C., cách nhà gần 1km) chơi.

Cũng theo người nhà nạn nhân anh C. Con đường bê tông liên xã gần trang trại của gia đình anh Quân có nhiều hố chôn cột điện đang thi công (đã chôn cột), nhưng chưa lấp đất hoàn trả lại mặt bằng vì thế xảy ra sự việc đau lòng trên.