Đôi nam, nữ cho vay nặng lãi rồi đăng ảnh người vay tiền

Ngày 27-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Huyền Trang (34 tuổi, trú xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An) và Phan Văn Thịnh (27 tuổi, trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Bị can Phan Văn Thịnh. Ảnh: CA

Trước đó, tháng 7-2020, , Đội 3 của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An, phát hiện đường dây cho vay tín dụng đen do Trang cầm đầu nên đã vào cuộc điều tra.

Đường dây này Trang hoạt động tinh vi. Từ năm 2018, Trang mở Công ty dịch vụ tư tài chính Hoàng Linh (TP Vinh, Nghệ An). Từ đó, Trang lén lút hoạt động “tín dụng đen”. Người dân vay tiền của Trang thì Trang thu lãi suất 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày đêm.

Đến năm 2019, khi biết cơ quan công an đang truy quét nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen thì Trang ngừng hoạt động công ty nhưng lại chuyển sổ sách về nhà để tiếp tục cho vay nặng lãi. Trang cũng kinh doanh thuốc tây núp bóng việc cho vay tiền.

Trang giao cho Thịnh quản lý sổ sách và đi đòi nợ. Nếu người vay không trả tiền đúng hạn thì Trang cho “đàn em” đến tận nhà đe dọa và đăng ảnh người vay tiền lên mạng xã hội, ép buộc phải trả tiền.

Sau khi tiến hành giữ Trang và Thịnh trong trường hợp khẩn cấp, công an đã khám xét nơi ở của Trang, Thịnh. Qua khám xét, công an đã thu giữ 30 quyển số ghi nợ, hàng trăm bộ hợp đồng cam kết vay tiền kèm giấy sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, đăng ký xe của người vay tiền và 3 điện thoại, một chiếc laptop.

Thời gian qua, Trang đã cho vay với số tiền rất lớn. Bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã xác định được Trang cho sáu người vay và thu lợi bất chính gần 1 tỉ đồng .

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.