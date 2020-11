Đồng Nai: Cướp ngân hàng bằng vật giống lựu đạn

Đêm ngày 26-11, các lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp với Công an TP Biên Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc một đối tượng xông vào cướp ngân hàng ở phường Hóa An (TP Biên Hòa).



Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: HV.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều cùng ngày một thanh niên đi xe máy đầu đội mũ bảo hiểm, mặt bịt khẩu trang màu đen, đeo găng tay và balo tiến vào bên trong Phòng Giao dịch Hóa An (Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Bắc Đồng Nai (đóng tại khu phố An Hòa, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa).

Khi đến bàn giao dịch, gặp nhân viên đang làm việc, nghi can bất ngờ rút từ trong balo ra vật màu đen nghi giống như quả lựu đạn uy hiếp, buộc các nhân viên ngân hàng đi vào phía bên trong của phòng giao dịch.



Nghi can cướp phóng xe bỏ chạy sau khi gây án. Ảnh: AX.

Sau đó nghi can leo qua tấm kính chắn giữa khách hàng và nhân viên ngân hàng lục lọi đồ đạc trong phòng. Sau khoảng 10 giây, kẻ cướp chạy thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng đã có mặt tại hiện trường, thu thập dấu vết, trích xuất camera, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt hung thủ.