Đồng Nai: Một người nghi bị đánh chết ở nhà tạm giữ công an

Ngày 25-12, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang điều tra nguyên nhân về cái chết của Lại Hồng Dân (29 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) nghi bị đánh trong buồng giam.

Chị Lại Hồng Diễm, chị của nạn nhân, cho biết ngày 6-12, Dân bị Công an huyện Vĩnh Cửu lập biên bản và bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau khi Dân bị công an bắt, chị lên trụ sở công an có nói với một công an viên là Dân thần kinh bất thường, từng phải đi điều trị, uống thuốc bệnh thần kinh. Sau đó, vị công an này nói qua tuần gia đình mang giấy tờ để làm hồ sơ.



Sau hai ngày bị bắt giữ, gia đình nhận được thông báo của Công an huyện Vĩnh Cửu việc anh Dân tử vong.

Đến ngày 8-12, gia đình nhận được tin báo là Dân tử vong, thi thể đang ở Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu.

“Lúc này, gia đình tôi lên thì nhìn thấy cơ thể của Dân bầm tím ở vùng ngực, bụng, đầu sưng. Khi gia đình hỏi thì một cán bộ công an huyện nói Dân bị năm người giam cùng buồng đánh” - chị Diễm nói.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người trong buồng giam với Dân để làm rõ.

Chị Diễm cho biết thêm: "Lúc gia đình lo mai táng cho Dân thì có người của Công an huyện Vĩnh Cửu đến nhà và đưa 20 triệu đồng. Gia đình tôi có hỏi thì người này nói số tiền này là để hỗ trợ cho gia đình lo mai táng".