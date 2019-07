Đồng Nai: Tranh chấp đất, gọi hàng chục giang hồ đến dằn mặt

Chiều 18-7, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Ngọc (38 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa), Nguyễn Văn Việt (27 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản

Ngọc và Việt được xác định là cầm đầu hàng chục người xăm trổ đến gây sức ép để chiếm đất đang tranh chấp tại xã Bắc Sơn.



Hai nghi can Ngọc và Việt tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, hôm 10-7, để giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai với chị Thân Thị Mỹ Phụng (ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) Ngọc gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Phương (27 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để có hướng “xử lý”.

Sau đó, Phương huy động Việt cùng khoảng 20 người xăm trổ đi trên ba ôtô bảy chỗ đến khu đất đang tranh chấp. Những người này đã có những hành động dằn mặt, gây sức ép, đồng thời chặt phá nhiều cây tràm do gia đình chị Phụng trồng trước đó mang đi đốt, trong đó Nguyễn Văn Việt được xác định tham gia chặt bảy cây.

Nhận tin báo, Công an huyện Trảng Bom huy động hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự tới. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật, trong đó có một can xăng, hai dao rựa. Nhóm chặt phá được đưa về trụ sở để làm việc.

Theo cơ quan điều tra, trong nhóm trên có nhiều giang hồ cộm cán tại TP Biên Hòa, huyện Trảng Bom, nhiều người có các tiền án như cố ý gây thương tích, giết người, cướp tài sản... và qua kiểm tra thì có sáu người dương tính với chất ma túy.

Trước đó, chị Phụng từng bị nhóm đánh gây thương tích khi xảy ra tranh chấp.