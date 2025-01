Khởi tố 3 cán bộ liên quan dự án siêu thị của công ty H&B ở tỉnh Hậu Giang 11/01/2025 11:32

(PLO)- Cả 3 cán bộ vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại dự án Siêu thị và khu đa chức năng ở phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Sáng 11-1, nguồn tin của PLO cho hay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố, bắt tạm giam bị can Võ Văn Tỏ.

Các bị can vừa bị bắt gồm: Lê Bá Hòa, Phó phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ; Võ Văn Tỏ, Trưởng ban chính sách - pháp luật và quan hệ lao động (Liên đoàn lao động tỉnh Hậu Giang), nguyên Chủ tịch HĐND huyện Long Mỹ và Hồ Vũ Phương, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Mỹ.

Trước đó, tháng 4-2024, Thanh tra tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định thành lập đoàn liên ngành thanh tra toàn diện dự án Siêu thị và khu đa chức năng.

Sau đó, Thanh tra tỉnh Hậu Giang phát hiện có dấu hiệu tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, nên chuyển hồ sơ sang Công an điều tra, làm rõ.

Trưa 11-1, trước phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ có xe biển xanh và nhiều Công an.

Năm 2014, Công ty H&B trúng đấu giá quyền thuê đất thực hiện dự án Siêu thị và khu đa chức năng. Năm 2015, UBND tỉnh Hậu Giang đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, với diện tích 8,950m2, mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ; thời hạn 50 năm.

Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai do Công ty H&B nộp đơn đề nghị tách thửa đất này để triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang lại cho rằng không đủ điều kiện để tách thửa theo yêu cầu của Công ty.