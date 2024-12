Đã chuyển hồ sơ dự án siêu thị và khu đa chức năng ở thị xã Long Mỹ sang Công an 10/12/2024 15:25

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh này cho biết năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định pháp luật. Đồng thời, thực hiện tốt việc xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, đã thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội hướng vào những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và dư luận xã hội quan tâm.

Khu đất mà Công ty H&B trúng đấu giá quyền thuê đất để triển khai dự án siêu thị và khu đa chức năng ở phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, năm 2024, Thanh tra các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện 12 cuộc thanh tra và 10 cuộc kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đã kết thúc và ban hành 21 Kết luận và chưa phát hiện sai phạm qua thanh tra.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra hành chính, ngành Thanh tra đã chuyển Cơ quan điều tra ba vụ có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, Cơ quan công an đã trả lời một vụ, cụ thể:

Vụ thứ nhất, qua Thanh tra lại đối với Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở VH-TT&DL, Thanh tra tỉnh Hậu Giang phát hiện ông Lê Thành Phước, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh có hành vi chỉ đạo lập khống chứng từ thanh toán.

Cạnh đó, để ngoài sổ sách nguồn thu dịch vụ với tổng số tiền gần 357,2 triệu đồng, vi phạm Luật Kế toán năm 2015 và Luật Ngân sách năm 2015. Đồng thời, có dấu hiệu tội phạm tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Vụ thứ hai, sau khi thanh tra toàn diện dự án Siêu thị và Khu đa chức năng (tại phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ), Thanh tra tỉnh Hậu Giang phát hiện có dấu hiệu tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Vụ thứ ba, kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách được giao đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Bình 2 (huyện Phụng Hiệp), Thanh tra tỉnh Hậu Giang phát hiện có dấu hiệu tội phạm tham ô tài sản. Tuy nhiên, ngày 18-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phụng Hiệp đã có Thông báo không khởi tố vụ án hình sự, do không cấu thành tội tham ô tài sản.

Liên quan đến Kết luận thanh tra tại dự án siêu thị và khu đa chức năng của công ty H&B, ngày 16-8, trả lời PLO Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hậu Giang cho hay Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh đang chờ kết quả giám đốc thẩm bản án phúc thẩm. Trước đó, Công ty H&B khởi kiện đề nghị tòa buộc VP ĐKĐĐ tỉnh Hậu Giang thực hiện việc tách thửa đất cho công ty. Xử sơ thẩm hồi tháng 6-2023, TAND tỉnh Hậu Giang đã bác yêu cầu khởi kiện của công ty. Đến tháng 12-2023, xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM sửa một phần bản án hành chính sơ thẩm, buộc VP ĐKĐĐ tỉnh Hậu Giang thực hiện nhiệm vụ công vụ theo quy định của pháp luật đối với hồ sơ đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất của Công ty H&B.

Vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp) là một trong bốn vụ án hình sự thuộc diện Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hậu Giang theo dõi, chỉ đạo. Ảnh: CAHG

Cũng theo báo cáo, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết trong năm, cơ quan tố tụng trên địa bàn tỉnh đã điều tra, truy tố, xét xử 14 vụ án tham nhũng. Trong đó, Cơ quan điều tra các cấp đã thụ lý ba vụ với bốn bị can; VKSND thụ lý hai vụ với ba bị can và Tòa án đang thụ lý sáu vụ 14 bị can, đã xét xử ba vụ với bốn bị cáo.

Qua xử lý các vụ án tham nhũng, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền sai phạm hơn 18,4 tỉ đồng; nhưng đến nay, chỉ thu hồi được hơn 1,6 tỉ đồng.

Còn hơn 16,7 tỉ đồng chưa thu hồi được gồm: Vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp) gần 6,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Chuối Gia Huy Phát; Công ty CP xuất nhập khẩu nông sản Thương mại dịch vụ Hậu Giang; Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim - Hậu Giang; Công ty CP phân bón Mầm Xanh và khách sạn Hậu Giang cũng chưa được các bị cáo nộp khắc phục.