Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long 10/01/2025 20:48

Ngày 10-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Anh Đức (44 tuổi, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh), để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Hoàng Anh Đức - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long, hiện là Phó Giám đốc Công ty Vicem thương mại Xi măng.

Các lệnh, quyết định tố tụng trên đã được VKSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long Hoàng Anh Đức bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: CAQN

Đây là diễn biến tiếp theo trong quá trình mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, trốn thuế, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long và các đơn vị có liên quan mà Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra.

Trước đó, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 8 bị can liên quan trong vụ án nêu trên.

Trong đó, Vũ Văn Tặng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long; Nguyễn Văn Chuẩn, Trưởng phòng vật tư và Nguyễn Thị Thảo, cán bộ Phòng vật tư, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị can là Hà Văn Tiến, Lương Đức Huy, bị khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba bị can còn lại là Phạm Thị Thắm, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Tuyến bị khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm, triệt để theo quy định.