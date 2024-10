Bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long 14/10/2024 19:46

Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long và quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Tặng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long, theo khoản 2 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long có vốn điều lệ là 1.942 tỉ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 82,69%. Trong giai đoạn 2018 - 2023, Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long đã để xảy ra thua lỗ, lũy kế gần 5.000 tỷ đồng, hoạt động cầm chừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gần 400 công nhân, người lao động.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên trách tập trung thu thập tài liệu, đánh giá tổng thể nguyên nhân dẫn đến việc thua lỗ của công ty; trong đó, phát hiện có nguyên nhân liên quan đến công tác quản trị yếu kém, lợi ích nhóm trong hoạt động đầu tư, đấu thầu mua sắm vật tư phục vụ sản xuất của lãnh đạo Công ty.

Các bị can là cựu cán bộ của Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long, từ trái qua phải, gồm: Tặng, Tiến, Huy và Chuẩn. Ảnh: QMG

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã đấu tranh, làm rõ, từ năm 2018 đến năm 2021, Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long đã triển khai thực hiện các gói thầu mua sắm, cung cấp vật tư cho hoạt động sản xuất.

Tuy nhiên, Vũ Văn Tặng (47 tuổi, trú phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long) đã không tuân thủ đúng quy định, mà đã đồng ý cho cấp dưới là Hà Văn Tiến (45 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long; Quản đốc phân xưởng sản xuất) và Lương Đức Huy (40 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long; Phó quản đốc Phân xưởng sản xuất) mua sắm hàng hoá, vật tư thiết bị trước.

Sau đó, Tặng chỉ đạo Nguyễn Văn Chuẩn (49 tuổi, trú phường Hùng Thắng, TP Hạ Long; Trưởng phòng vật tư) và Nguyễn Thị Thảo (43 tuổi, trú phường Việt Hưng, TP Hạ Long; là cán bộ Phòng vật tư) phối hợp cùng Huy, Tiến hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu, thể hiện Công ty Cổ phần thiết bị điện Thống Nhất (do Tiến và Huy thành lập, điều hành) trúng thầu và nâng khống giá trị hàng hoá đối với các gói thầu nêu trên, nhằm mục đích trục lợi, gây thiệt hại lớn cho Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, xảy ra tại Công ty Cổ phần thiết bị điện Thống Nhất, Công ty Minh Nhật, Công ty An Khang, Công ty Bình Minh và đơn vị có liên quan.

Ra các quyết định khởi tố bị can đối với Hà Văn Tiến, Lương Đức Huy, Phạm Thị Thắm, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Tuyết về hành vi trên. Quá trình điều tra xác định, các Công ty trên đã xuất bán khoảng hơn 1.000 tờ hóa đơn GTGT khống, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng hơn 100 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra các quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với Hà Văn Tiến, Lương Đức Huy; các quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tặng, Nguyễn Văn Chuẩn, Nguyễn Thị Thảo, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 2 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Ra lệnh tạm giam đối với Hà Văn Tiến, Lương Đức Huy, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Tặng, Nguyễn Văn Chuẩn; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thảo.

Các lệnh và quyết định nêu trên đã được VKSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.