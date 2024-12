Bắt giữ người đàn ông quê Thái Bình trốn truy nã 21 năm 23/12/2024 20:42

(PLO)- Sau 21 năm bỏ trốn vì bị truy nã về hành vi chống người thi hành công vụ, người đàn ông quê Thái Bình đã bị công an bắt sau khi đang trên đường về thăm gia đình.

Ngày 23-12, theo tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy vừa bắt giữ Nguyễn Văn Bôn, người bị truy nã về tội Chống người thi hành công vụ sau hơn 21 năm bỏ trốn.

21 năm trước, vào ngày 15-3-2003, tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ án chống người thi hành công vụ do một nhóm người gây ra.

Nguyễn Văn Bôn bị bắt sau hơn 21 năm bị truy nã về hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: CAQN

Sau khi biết tất cả đồng bọn đã bị bắt và xử lý trước pháp luật nên Nguyễn Văn Bôn (43 tuổi, ở khu 2, phường Vàng Danh) đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hơn 1 tháng sau đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Uông Bí (nay là Cơ quan CSĐT Công an thành phố Uông Bí) ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Bôn về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đến chiều ngày 18-12 vừa qua, tại xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (quê nhà của Bôn), Tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Bôn khi người này đang trên đường về thăm gia đình.

Bôn sau đó được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Uông Bí để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.