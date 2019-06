Đột kích quán bar phát hiện hàng chục người sử dụng ma túy

Ngày 7-6, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, vào rạng sáng 6-6, đã tiến hành kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Thành Tâm (Bar Diamond Luxury cũ) và tạm giữ 26 người có sử dụng trái phép chất ma tuý.



Kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện 26 người dương tính với ma túy.

Theo đó, các đội nghiệp vụ của Công an thị xã Thuận An phối hợp với Công an phường An Phú tiến hành kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Thành Tâm nằm trong khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Qua kiểm tra phát hiện nhiều thuốc lắc được vứt dưới sàn nhà, kiểm tra nhanh cơ quan công an phát hiện 26 trường hợp dương tính với chất ma tuý (21 khách hàng và 5 nhân viên của quán).



Thuốc lắc được phát hiện dưới sàn nhà.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ được 8 viên thuốc lắc và 1 túi nylon chứa tinh thể màu trắng (nghi vấn Ketamine).

Ngoài ra, chủ cơ sở nơi đây chưa xuất trình được hợp đồng lao động của 35 trường hợp nhân viên tại quán.

Vụ việc đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.