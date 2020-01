Dụ nạn nhân thoát iCloud rồi gí dao cướp

Ngày 21-1, theo thông tin từ Công an quận Đống Đa (Hà Nội), cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Tuấn Long (20 tuổi) về tội cướp tài sản.





Bị can Tạ Tuấn Long tại cơ quan công an. (Ảnh do công an cung cấp)

Theo công an, do thiếu tiền tiêu xài lại biết anh Q. (trú tại Hà Nội) đang rao bán điện thoại iPhone X trên Facebook nên Long nảy sinh ý định cướp chiếc điện thoại này.

Thực hiện kế hoạch, Long đã lập một tài khoản Facebook và mua SIM rác để giả vờ là người có nhu cầu mua điện thoại, sau đó hẹn anh Q. tới ngõ 51 phố Thái Thịnh để giao dịch.

Tại đây, Long yêu cầu nạn nhân cài đặt lại máy, thoát tài khoản iCloud nhằm không để lại dấu vết.

Tiếp đó, Long dùng dao đe dọa, cướp tài sản của nạn nhân. Do hoảng sợ, anh Q. cầm chiếc điện thoại iPhone X bỏ chạy. Long kiểm tra giỏ hàng của nạn nhân thì lấy được một chiếc điện thoại OPPO K3 và bán được 3,2 triệu đồng.