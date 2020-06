Dùng búa tấn công nữ chủ quán cà phê ở Phan Thiết

Ngày 2-6, nguồn tin của PLO cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an Bình Thuận đang phối hợp với Công an TP Phan Thiết tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ một vụ án trên đường Trường Chinh, phường Xuân An, TP Phan Thiết.



Quán cà phê nơi xảy ra vụ án

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 15 rạng sáng cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một người đàn ông tới quán cà phê do chị Đào Thị Kiều Trang (35 tuổi) làm chủ rồi đến võng nằm gọi cà phê, quan sát.

Sau đó khi chủ quán bưng cà phê ra thì bất ngờ người này dùng hung khí mang theo tấn công chị Trang.



Camera ghi hình nghi phạm đến từ rất sớm

Nghe tiếng động, anh Đào Hùng (26 tuổi) là em ruột của chị Trang từ trong phòng bước ra cũng bị tấn công. Khi hai chị em gục tại chỗ, người đàn ông mới rời khỏi hiện trường.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trong tình trạng chấn thương đầu rất nặng.



Người này dùng một chiếc búa để đánh hai chị em chủ quán

Theo camera được trích xuất, nghi phạm có dáng cao, gầy. Người này mặc áo khoác xanh, đeo găng tay, đội mũ lưỡi trai sụp, mang theo giỏ xách và sử dụng cây búa đóng đinh