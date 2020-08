Dùng gạch tấn công cán bộ vì bị buộc dừng xây nhà trong dịch

Ngày 6-8, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo Công an quận Liên Chiểu điều tra, xử lý vụ việc nhóm người tấn công lực lượng quy tắc đô thị, công an làm nhiệm vụ.

Nhóm người này không tuân thủ giãn cách xã hội, xây dựng trong những ngày dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng.



Một phụ nữ cầm đá ném về phía lực lượng chức năng. Ảnh: Cắt từ clip

“Quan điểm của Ban Giám đốc là phải điều tra xử lý nghiêm. Chúng tôi đã mời một số đối tượng lên làm việc để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ” - Đại tá Mưu nói.

Trước đó, sáng 4-8, lực lượng Quy tắc đô thị phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) đi nhắc nhở công trình xây dựng nhà ở trên đường số 5. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, chủ nhà vẫn cho công nhân xây dựng nên lực lượng công an đến nơi, buộc tạm dừng.

Lúc này, xuất hiện một nhóm người xăm trổ ra cự cãi, dùng gạch đá tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến hai người bị thương. Sau đó, công an phải huy động thêm lực lượng để khống chế.

Vụ việc này xuất hiện nhiều clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh lực lượng chức năng bị đánh thu hút nhiều lượt tương tác. Nhiều người cho rằng cần phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm này.



Một công an bị tấn công gục xuống. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, Thành ủy TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương dừng thi công các công trình xây dựng để thực hiện giản cách xã hội nhằm chống dịch COVID-19.

Nhiều công trình đã dừng thi công theo chủ trương nhưng vẫn còn một số người không chấp hành.