Đường dây đánh bạc số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỉ đồng

Như PLO đã đưa tin, Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô cực lớn, thông qua trang web Fxx88.com.



Công an lấy lời khai những người liên quan trong đường dây tổ chức đánh bạc

Bước đầu cơ quan chức năng xác định có tới hàng trăm ngàn tài khoản của người chơi tham gia vào đường dây nói trên, với lượng tiền cá cược lên tới 30.000 tỉ đồng.

Con số này được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay, nhiều gấp ba lần đường dây do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu dưới sự bảo kê của hai cựu tướng công an.

Để có thể tham gia đánh bạc, người chơi tạo tài khoản, sau đó nạp tiền vào tài khoản ngân hàng mà nhà cái đưa ra. Nhận được tiền, nhà cái sẽ cấp cho người chơi một số tiền ảo tương ứng để có thể tương tác trên trang web.

Đáng chú ý, thủ đoạn của các nhóm tổ chức đường dây đánh bạc này rất tinh vi. Chúng thuê tài khoản ngân hàng của những người có thu nhập thấp để thực hiện giao dịch tiền, nhằm che giấu hành vi của mình.

Trước đó, ngày 23-4, hơn 30 tổ công tác Bộ Công an gồm An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.

Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi), số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 12 nghi phạm có hành vi tổ chức đánh bạc; trong đó có một người nước ngoài có vai trò quản lý, điều hành, 10 người có hành vi đánh bạc.