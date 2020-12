Giám đốc 1 công ty làm giả sổ hồng chiếm đoạt tài sản

Ngày 25-12, Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt tạm giam Phan Đình Tín (32 tuổi, ngụ phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra về hai hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu cơ quan nhà nước.

Theo thượng tá Xuyên, Tín là Giám đốc Công ty TNHH TĐVT Tín Rin và Công ty TNHH MTV Du lịch Ding Dong.

Kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019-2020, Tín đã làm giả sáu sổ đỏ và dùng số sổ đỏ này bán cho ông Nguyễn Quý (ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để chiếm đoạt 18 tỉ đồng.

Tín còn nhận một sổ đỏ của ông Quý để làm thủ tục sang tên. Tuy nhiên, Tín đã dùng sổ đỏ này bán cho người khác để chiếm đoạt 6 tỉ đồng.