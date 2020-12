Giám đốc Công an An Giang nói về vụ án 51 kg vàng

Liên quan đến vụ buôn lậu 51 kg vàng , ngày 3-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết: Cơ quan CSĐT tập trung truy xét những người có liên quan. Đặc biệt là truy bắt bà trùm cầm đầu đường dây buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tên thường gọi là Mười Tường, 51 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang).

Trùm buôn lậu trong vai doanh nhân từ thiện

Đến thời điểm này, Công an tỉnh An Giang đã bắt giam năm bị can, truy nã đặc biệt nguy hiểm năm bị can, trong đó có Mười Tường về tội vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; đồng thời truy tìm bốn người liên quan khác để phục vụ điều tra.



Công an lập biên bản thu giữ số vàng lậu. Ảnh nhỏ: Chân dung bà trùm buôn lậu

Nguyễn Thị Kim Hạnh. Ảnh: H.DƯƠNG

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, qua lời khai của các bị can và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT đã đủ chứng cứ xác định Mười Tường là kẻ chủ mưu cầm đầu trong đường dây buôn lậu vàng. Công an tỉnh An Giang đã khám xét 15 địa điểm liên quan, trong đó có nhà ở, phủ thờ, kho hàng, khách sạn… của Mười Tường ở huyện An Phú và TP Châu Đốc. Qua đó, lực lượng chức năng đã thu thập được thêm nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng. Đại tá Nơi cho biết đường dây buôn lậu do Mười Tường cầm đầu có thủ đoạn hết sức tinh vi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra triệt phá. “Mười Tường đã thao túng thị trường buôn lậu ở tỉnh An Giang và có mối quan hệ chằng chịt với các đối tượng đầu nậu ở Campuchia. Chiêu thức hoạt động buôn lậu hết sức tinh vi bằng việc thành lập ra nhiều công ty, doanh nghiệp và tham gia các công tác từ thiện trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Mười Tường thường hướng đến làm từ thiện ở các vùng biên giới, tạo vỏ bọc doanh nhân từ thiện để cơ quan chức năng không nghi ngờ và tạo lập mối quan hệ. Mặt khác, ở phía sau Mười Tường trực tiếp chỉ đạo đàn em thực hiện buôn lậu” - Đại tá Nơi cho biết. Mở rộng điều tra vụ án, ban chuyên án nhận thấy không chỉ vàng, Mười Tường và các chân rết còn thực hiện buôn lậu nhiều mặt hàng khác như điện lạnh, đường… và cả đôla.

Xử lý “tuyệt đối không có vùng cấm”

Theo Công an tỉnh An Giang, Mười Tường từng bị Công an TP.HCM bắt về hành vi buôn lậu điện thoại di động và bị kết án sáu năm tù. Sau khi chấp hành án, Mười Tường đến An Giang và tiếp tục hoạt động buôn lậu.

Trả lời PV về dư luận có hay không việc bảo kê cho đường dây buôn lậu của Mười Tường, giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết chưa thể xác định được.

“Hiện vụ án được mở rộng điều tra, chưa thể xác định được có quan chức liên quan đến đường dây buôn lậu hay không. Tuy nhiên, chúng tôi đã báo cáo với thủ trưởng Cơ quan CSĐT của Bộ Công an, quan điểm là điều tra đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không có vùng cấm” - giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Theo Đại tá Nơi, trước đó Cơ quan CSĐT của bộ và tỉnh cũng đã bắt, xử lý nhiều đối tượng trong đường dây buôn lậu do Mười Tường cầm đầu. Tuy nhiên, do đường dây hoạt động phân chia thành nhiều lớp, giao nhiệm vụ cắt khúc, đoạn nên cơ quan điều tra bước đầu chỉ bắt các “chân rết”, chưa thể xử lý đến đối tượng cầm đầu chính.

Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận rất nhiều đơn tố giác của người dân về hoạt động buôn lậu. Qua xác minh cho thấy hoạt động buôn lậu của những người này gây mất an ninh trật tự xã hội, bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế tỉnh An Giang nói riêng và khu vực phía Nam nói chung. Do đó, giám đốc Công an tỉnh An Giang đã quyết định thành lập ban chuyên án.

Theo Đại tá Nơi, thời gian qua Công an tỉnh An Giang đã có những hoạt động gần, sát với dân, tạo điều kiện cho người dân tố giác các tội phạm. Qua đó người dân đã mạnh dạn tố giác các loại tội phạm, nhất là các tội phạm quan trọng như buôn lậu, ma túy…

“Từ nguồn tin và sự hỗ trợ của dân nên đã góp phần rút ngắn thời gian điều tra, xác minh của ban chuyên án. Thay vì phải mất năm hay sáu tháng thì chỉ hai tháng ban chuyên án đã có đủ chứng cứ vững chắc, quyết định phá án buôn lậu 51 kg vàng. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đi đến đến chặt đứt, triệt phá tận gốc đường dây buôn lậu của bà trùm Mười Tường , đáp ứng yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ” - Đại tá Đinh Văn Nơi thông tin thêm.