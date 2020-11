Vụ vận chuyển 51 kg vàng: Đồng loạt khám xét nhiều nơi

Clip Công an tỉnh An Giang khám xét 15 địa điểm liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng. Clip: QM

Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng, ngày 29-11, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm năm bị can. Các bị can gồm Nguyễn Thị Kim Hạnh (51 tuổi), Lê Thị Bạch Vân (54 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (39 tuổi), Võ Văn Trung (40 tuổi) và Phạm Tấn Lộc (34 tuổi cùng ngụ tỉnh An Giang) về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.



Năm bị can bị truy nã đặc biệt. Ảnh: QM

Lực lượng Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khám xét đồng loạt 15 địa điểm, thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.



Lực lượng chức năng khám xét các địa điểm các liên quan. Ảnh: QM



Căn nhà của bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh. Ảnh: QM

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị cơ quan, tổ chức, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về các đối tượng nêu trên thì thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc báo về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 6, đường Tôn Đức Thắng, phương Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang; số điện thoại 02963.843.138.