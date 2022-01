Ngày 20-1, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Nguyễn Thanh Tuấn (42 tuổi) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an cũng đề nghị truy tố bà Lê Thị Kim Dung (33 tuổi, cùng ngụ quận 4, TP.HCM) về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.



Ông Tuấn là nguyên Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy quận 11, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 11 còn bà Dung làm nghề bán hàng online.



Bà Dung tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo điều tra, giữa năm 2020, bà Dung lên mạng xã hội vào nhóm “Hội những người tiêm vắc-xin Covid-19” có hơn 10.000 thành viên. Người phụ nữ phát hiện nhu cầu nhiều người cần tiêm vaccine COVID-19 nên lấy tài khoản là Kim Zunf để móc nối tiêm dịch vụ.

Bà Dung lấy từ hai đến bốn triệu đồng một mũi tiêm vaccine và khách hàng phải chuyển tiền cọc sau khi có lịch tiêm.

Đến ngày 3-8-2020, khi bà Dung dẫn hai người đến tiêm vaccine ở Trường Mầm non 10 (quận 11) thì bị các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM phối hợp với công an địa phương bắt quả tang.

Qua lời khai và các bằng chứng liên quan, công an xác định vai trò của ông Tuấn.

Theo đó, trong đợt tiêm vắc xin COVID-19 đợt 5 của TP.HCM ông này được phân công làm Tổ trưởng Tổ tiêm vắc xin COVID-19 tại điểm Trường Mầm non 10.

Quá trình làm việc, ông Tuấn đã giúp cho hai lãnh đạo doanh nghiệp tiêm vaccine cho mình và người quen.

Sau đó, qua một giám đốc doanh nghiệp từng được ông Tuấn giúp, bà Dung tự động móc nối để sắp xếp tiêm dịch vụ cho 20 người không nằm trong danh sách tiêm.

Được sự đồng ý của ông Tuấn, bà Dung đã đưa 20 người đến tiêm, thu 53,2 triệu đồng và đưa cho ông Tuấn 16 triệu đồng.