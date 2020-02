Hành trình Tuấn 'khỉ' bị tiêu diệt sau 15 ngày lẩn trốn

Đến sáng 14-2, Công an TP.HCM phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ phong tỏa khu vực mũi tàu ở đường Tỉnh lộ 15 và đường Võ Văn Bích (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường sau khi Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt.

Tuấn “khỉ” chính thức bị tiêu diệt



Tại khu vực mũi tàu, các phương tiện bị cấm di chuyển vào tỉnh lộ 15 và được hướng dẫn đi vào đường Võ Văn Bích. Lực lượng CSGT phân luồng, đảm bảo giao thông.





Khuya ngày 13 rạng sáng ngày 14-2, công an vây ráp tiêu diệt Tuấn "khỉ" ở Củ Chi. Ảnh: NT

Một số người dân cho biết họ có nghe tiếng ca nô quần thảo ở con sông gần đó, trước đó là súng nổ vào tối cùng ngày ở khu vực gần hiện trường nơi được phong tỏa.

Trước đó, một nguồn tin xác nhận với PLO, khuya 13-2, Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ") đã bị tiêu diệt khi đang lẩn trốn ở huyện Củ Chi (khu vực giáp ranh Cầu Xáng, huyện Hóc Môn), TP.HCM.

Cảnh sát tiêu diệt Tuấn khi người này chống trả lại sự vây bắt.

Nhiều người dân cho biết khoảng 22 giờ khuya cùng ngày, có nghe tiếng súng ở căn nhà gần mũi tàu thuộc địa phận xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) giáp ranh xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi).

Căn nhà nói trên được xây dựng tạm nằm ở khu vực khá vắng vẻ, xung quanh là đồng trống.



Cảnh sát phong tỏa đường để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Ảnh: NT

Đây là địa điểm cách khu vực mà công an bao vây ở xã Trung An (huyện Củ Chi) khoảng 10 km. Trong khi đó, một địa điểm khác ở ngã ba đường Đỗ Văn Dậy và đường Hương Lộ 65 (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) cũng được lực lượng chức năng phong tỏa.

Công an tạm giữ nhiều người tình nghi đã che dấu Tuấn “khỉ” sau khi kẻ này xả súng khiến làm năm người chết.

Như vậy, sau 13 ngày lẩn trốn khỏi sự truy lùng gắt gao, Tuấn “khỉ” đã chính thức bị tiêu diệt.

Hành trình truy bắt Tuấn “khỉ”

Lê Quốc Tuấn mang cấp hàm thượng úy, công tác tại phòng tạm giữ, tạm giam Công an quận 11 nhưng lại là người đam mê cờ bạc nhiều năm nay.

Hôm 29-1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tức Si Đa, 27 tuổi; là em họ) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn gần nhà dân ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) - cách trung tâm Sài Gòn gần 30 km, chơi lắc tài xỉu.





Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi. Ảnh: NT

Hôm đó, Tuấn bị thua bạc nhiều lần. Tức giận Tuấn quay về, sau đó trở lại với một khẩu AK rồi nổ súng vào năm người ở sòng bạc khiến bốn người chết tại chỗ, một người bị thương.



Theo tìm hiểu, trong năm người tử vong có một người được đồn đại rằng cũng là tay "kỳ bẽo" (cờ bạc bịp) rất nổi tiếng ở khu vực miền Đông Nam bộ.

Sòng bạc ở vườn nhãn sau ngôi nhà tại hiện trường vụ việc được cho là mới được lập dịp cận Tết Nguyên đán.

Dù mới lập nhưng mức sát phạt ở đây không hề nhỏ. Người lập sòng được cho là một tay cờ bạc khét tiếng, có mối quan hệ rộng.

Sòng này chủ yếu sát phạt bằng trò tài xỉu, ngoài ra còn tổ chức các trận đá gà với mức cá cược rất lớn. Tuấn cũng là khách quen ở sòng này.

Tuấn được cho đã cướp đi số tiền khoảng 1 tỉ đồng sau khi xả súng rồi tháo chạy trên một xe SH màu đỏ đen biển số TP.HCM của một trong các nạn nhân.



Đến rạng sáng cùng ngày, phần lớn lực lượng công an được rút đi, tuyến đường Tỉnh lộ 15 được thông trở lại. Ảnh: NT

Trên đường tháo chạy, Tuấn chặn bà Võ Thị Bích Vân (SN 1983, ngụ huyện Củ Chi) để đe dọa, cướp đi chiếc xe máy hiệu Novo 59Y2-301.98 và bỏ lại xe SH cùng một số tiền.

Rạng sáng 30-1, anh L.V.H. (38 tuổi) điều khiển ôtô Chevrolet Cruze chở anh L.Th.T. (48 tuổi) lưu thông trên tỉnh lộ 15 đến địa phận ấp Phú Thuận (xã Phú Hòa Đông), đoạn gần cầu Bến Nẩy thì bị Tuấn dùng súng bắn vào xe làm bể kính chắn gió phía trước và kính hông, anh H. và anh T. bị thương nhẹ.

Tiếp sau đó, khoảng 0 giờ 15 cùng ngày, Tuấn dùng súng AK bắn chết anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) bằng bảy phát đạn khi anh Tâm đang chạy trên tỉnh lộ 15 và cướp xe Wave màu xanh 59X2-595.12 của nạn nhân.

Tuấn cũng được cho là đưa số tiền khoảng 1 tỉ đồng cướp được cho Phạm Thanh Tâm (SN 1987, tự Tý bà Dòm, ngụ huyện Củ Chi; là bạn thân) cất giữ.

Theo tìm hiểu, gia đình Tuấn không phải diện khá giả, bố mẹ là người lao động bình thường ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Tuấn là con út và là con trai duy nhất trong gia đình.

Tuấn là người có mối quan hệ rất rộng. Người này có thời gian đi lính nghĩa vụ Công an, làm việc tại trại giam Chí Hòa (Công an TP.HCM). Sau đó, Tuấn tiếp tục vừa học vừa làm, chuyển thành công an chính quy và được điều động về công tác tại Công an quận 11 với cấp hàm thượng úy.

Tuấn được người thân đánh giá là người có ý chí phấn đấu, là niềm tự hào của gia đình, sống tử tế với hàng xóm, láng giềng. Riêng những mối quan hệ xã hội của Tuấn thì gia đình không hề hay biết. Họ cho rằng lý do thực sự của vụ nổ súng chỉ có Tuấn và người trong cuộc mới hiểu được.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn. Công an nghi ngờ bị can này ẩn náu trong khu vực có nhiều kênh rạch, cây cối mọc um tùm tại ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi- cách hiện trường xả súng hơn 10 km.

Liên tục sau đó, một lực lượng gồm hơn 500 cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM phối hợp với Bộ đội biên phòng cùng các lực lượng địa phương khác bao vây nhiều lớp, truy tìm.

Ngoài chó nghiệp vụ, lực lượng chức năng còn huy động nhiều phương tiện khí tài hiện đại như flycam tầm nhiệt, xe bọc thép… để truy tìm Tuấn.

Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phạm Thanh Tâm (tự: Tý bà Dòm) về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chiều 31-1, nhiều lực lượng vây ráp ở khu vực qua đường Huỳnh Thị Bẳng và lân cận thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi rút khỏi hiện trường.

Theo một nguồn tin, một nhận định được đưa ra là Tuấn không còn ở khu vực trên mà đã di chuyển sang địa bàn tỉnh Long An hướng về biên giới.

Đến ngày 1-2, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng, cho biết bộ đội biên phòng đang tích cực phối hợp để truy xét kẻ này.

Lực lượng biên phòng đã phối hợp với ba tỉnh bên phía Campuchia là Tbong Khmum, Prey Veng và Svay Rieng đối diện với Long An, Tây Ninh và Bình Phước để truy tìm Tuấn.

Công an phía bạn cũng tăng cường lực lượng lên biên giới phối hợp theo quy chế giữa bộ đội biên phòng và Bộ Tư lệnh Hiến binh Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia, tuy nhiên cũng chưa phát hiện được Tuấn.

Đến chiều ngày 2-2, Tuấn vẫn chưa bị bắt.

Một lực lượng thuộc Công an TP.HCM vẫn túc trực, tuần tra, kiểm soát khu vực trên đường Huỳnh Thị Bẳng và lân cận thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi.