Hi hữu: Giả danh bị can rồi sau đó thành... bị can thật

Ngày 16-3-2020, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với bị can Mai Thế Dũng (33 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Kon Tum) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Mai Thế Dũng đã bị bắt khi giả làm người bị tạm giam. Ảnh: L.Q.LOAN

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 27-2-2020, Dũng đã có hành vi sử dụng mạng viễn thông di động giả danh bị can đang bị tạm giam trong vụ án do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai thụ lý để lừa đảo chiếm đoạt của anh T. (trú phường Yên Đổ, TP Pleiku) số tiền 95 triệu đồng. T. là người nhà của bị can mà Dũng giả mạo.

Khi biết mình bị lừa, nạn nhân T. tố cáo. Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Dũng khi người này đang lẩn trốn tại tỉnh Phú Yên.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị ai là người bị hại của những vụ án có thủ đoạn như trên thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để phục vụ điều tra.