Hình sự TP.HCM khuyến cáo người dân trong dịch COVID

Ngày 3-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang điều tra, xử lý hai vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn quận Tân Phú và quận Bình Thạnh trong ít ngày ngắn ngủi.





Hữu Hoàng Giang (bên phải) và Lê Tuấn Thành đã tấn công cô gái trẻ, cướp tài sản và lột đồ của nạn nhân để giở trò đồi bại ngay giữa đường. Ảnh CA.



Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết hai vụ cướp được gây ra bởi những người ở độ tuổi rất trẻ, không công ăn việc làm trong đợt dịch bệnh COVID-19, thiếu nợ nhiều chỗ.

“Họ gây án rất manh động, có tính toán, nghiên cứu và phân công vai trò của từng người thực hiện phạm tội rất kỹ”, ông nói về thủ đoạn của các nhóm phạm tội.

Như vụ hai tên cướp dùng súng, dao cướp tài sản ở cửa hàng Bách hóa xanh trên địa bàn quận Tân Phú hôm 27-3 là một điển hình. Nhóm này đã lợi dụng đường phố thưa người, bảo vệ và nhân viên cửa hàng mất cảnh giác nên tổ chức cướp.

Chỉ huy của lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho rằng, trong đợt dịch bệnh, nguy cơ của những người lao động thất nghiệp, công nhân ngừng làm việc trong khi không có sự tích lũy “bần cùng sinh đạo tặc”.

Ông Nam đề nghị người dân, nhất là khi sau khi Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ 1-4 phải hạn chế ra đường vào đêm khuya thanh vắng, đặc biệt là phụ nữ phải cực kỳ cảnh giác.

Đây là thực tế khi hôm 30-3, nhóm hai tên cướp còn nhỏ tuổi nhưng tấn công cô gái trẻ, cướp tài sản và khống chế, lột áo quần của nạn nhân ngay giữa đường ở quận Bình Thạnh.

“Khi có việc gì cần thì phải có nam giới, hoặc đi hai người trở lên đi ra đường. Nhân dân trên địa bàn thành phố cần nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng về việc đi lại”, ông Nam tiếp.

Các loại tội phạm xâm phạm sở hữu cũng nghiên cứu tình hình, thời gian dịch bệnh có nhiều cơ hội ra tay. Người dân cần chú ý không tạo điều kiện cho đối tượng phạm tội.

Theo Trưởng Phòng PC02, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ công an, cũng như Đảng ủy Ban giám đốc Công an TP, PC02 đã tham mưu cho ban giám đốc công an TP gửi tới công an 24 quận huyện đặc biệt là các đội đặc nhiệm, cảnh sát cơ động, hình sự tập trung cao độ trước trong và sau mùa dịch này làm sao hạn chế tối đa nhất phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn để cho người dân yên tâm.