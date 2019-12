Hô biến thịt heo nái thành thịt bò bằng hóa chất

Ngày 28-12, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh mua bán thịt gia súc, gia cầm có nhiều dấu hiệu vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.



Phát hiện cơ sở dùng hóa chất quét lên thịt heo cho giống thịt bò để bán ra thị trường.

Trước đó, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Krông Pắk kiểm tra đột xuất cơ sở mua bán thịt gia súc, gia cầm do ông Lê Hưng (SN 1976, tổ dân phố 12, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) làm chủ.

Tại đây, tổ công tác bắt quả tang ông Lâm Tấn Thanh (người làm thuê) đang quét dung dịch màu đỏ lên thịt heo nái cho giống với thịt bò để bỏ cho các cơ sở nấu ăn. Bên cạnh đó, lực lượng chức trách còn phát hiện nhiều kg thịt bị vứt sàn nhà bẩn, không được bảo quản theo các quy định.



Phát hiện nhiều kg thịt thỏ, nhím, mỡ heo không rõ nguồn gốc trong tủ lạnh của cơ sở này.

Chủ số thịt trên khai nhận, ông đã mua 43 kg thịt heo nái và 15 kg thịt bò ở huyện Ea Kar, sau đó gọi ông Thanh lên quét dung dịch màu đỏ lên thịt heo nái rồi trộn chung thịt bò để đi bỏ cho các cơ sở phục vụ đám cưới. Mỗi ngày trung bình, cơ sở này bỏ cho các đầu mối khoảng 100-200kg thịt.

Trong tủ đông của cơ sở trên, lực lượng chức trách còn phát hiện có 106 kg thịt heo, 59,6 kg xương heo, 31 kg mỡ heo, 6 kg thịt thỏ và 15 kg thịt nhím không rõ nguồn gốc.