Huyện Xuyên Mộc thông tin vụ 'bạo hành, bắt con đi ăn xin'

Ngày 10-9, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tám tháng đầu năm 2020, cùng một số vấn đề dư luận, báo chí quan tâm trên địa bàn huyện.



Tại hội nghị, huyện Xuyên Mộc đã thông tin rõ hơn việc phát hiện, xử lý vụ bắt giam hai chị em Đào Thị Gái, Đào Văn Bé để điều tra, xử lý về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và hành vi hành hạ con, cháu gây xôn xao dư luận thời gian qua.



Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TK

Thượng tá Mai Điền Phương, Trưởng Công an huyện Xuyên Mộc, cho biết công an huyện đã tiếp nhận thông tin vụ việc trên từ Công an xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Quá trình điều tra xác định, vào tháng 5-2019, Đào Thị Gái cùng em trai là Đào Văn Bé đến thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc sinh sống. Tuy nhiên họ sống lang thang, không đăng ký nơi cư trú nhất định. Hàng ngày, Gái dẫn hai con đi ăn xin ở các nơi, không chỉ riêng địa bàn Xuyên Mộc mà còn các huyện Châu Đức, Long Điền và ở cả tỉnh Đồng Nai.

Đến khoảng tháng 10-2019, Đào Thị Gái quay về nhà mẹ chồng ở xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để đưa ba con khác của mình, trong đó có cháu H. đến thị trấn Phước Bửu ăn xin.

Trong thời gian sống tại đây, Bé có quan hệ tình dục với cháu H. Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm trên địa bàn huyện nên công an huyện đã làm thủ tục tiếp nhận, thụ lý.

Đến nay công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Đào Văn Bé, Đào Thị Gái, vụ việc đang tiếp tục điều tra. Bước đầu qua khai thác, việc Bé quan hệ tình dục với cháu H. xảy ra từ năm 2018 ở các địa bàn khác.

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc thông tin thêm: “Việc chăn dắt, ép các cháu nhỏ đi ăn xin diễn ra ở nhiều địa phương. Khi những người này dẫn các cháu tới thị trấn Phước Bửu thì qua kênh báo của người dân, Công an thị trấn Phước Bửu đã mời họ lên làm việc. Tuy nhiên hôm sau các những người này đã dẫn các em nhỏ bỏ đi khỏi địa bàn và không quay lại đây nữa”.

“Về quản lý địa bàn, chúng tôi đã làm tốt khi phát hiện hành vi ăn xin, có mời làm việc. Tuy nhiên, có một sơ xuất mà qua việc này chúng ta nhận ra đó là công an làm việc xong nhưng không có sự phối kết hợp với công an các địa phương khác để theo dõi, xử lý. Vì vậy nhóm người chăn dắt tiếp tục đưa các em qua địa phương khác ăn xin.

Khi bị bắt giữ, những người này đã khai ra việc Bé xâm hại tình dục cháu H. ở một số nơi, trong đó có Xuyên Mộc. Hiện cháu H. mang thai được bốn tháng. Để làm rõ thì phải chờ giám định. Tuy nhiên do sự việc cũng đã rõ nên công an Xuyên Mộc thụ lý hồ sơ để điều tra ngay. Chậm trễ xử lý ngày nào thì tương lai của các cháu nhỏ còn chưa biết sẽ ra sao”- bà Trang Đài nhấn mạnh.

Qua sự việc này, huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - thông tin tuyên truyền cho các chủ phòng trọ cam kết, nếu có người thuê trọ ở lâu dài, có trẻ em phải chú ý việc trẻ có được đi học không, có biểu hiện bị chăn dắt ép đi ăn xin hay không.

Nếu có những biểu hiện này thì chủ nhà cần báo cơ quan chức năng. Nếu không báo, khi có sự việc xảy ra sẽ bị địa phương xử lý nghiêm.

Ngoài ra, thông qua các tổ chức xã hội, đoàn thể, huyện cũng tăng cường giám sát những biểu hiện bất thường như trên.

“Nếu như ai cũng thấy điều bất bình thường này và báo cơ quan chức năng để xử lý thì chắc chắn câu chuyện sẽ không bị đẩy đi đến mức như vậy. Qua đây càng khẳng định việc giám sát ở địa bàn, cơ sở rất quan trọng”- bà Trang Đài nhấn mạnh.

Theo điều tra ban đầu, Đào Thị Gái và Đào Văn Bé là chị em ruột. Cả hai bắt năm cháu nhỏ, con của Gái đi ăn xin ở nhiều địa bàn để về lấy tiền đưa cả hai. Nếu không ăn xin đủ số tiền quy định, các cháu sẽ bị đánh đập, hành hạ, bỏ đói. Trong thời gian sống lang thang, xin ăn ở nhiều địa phương, Bé còn có hành vi quan hệ tình dục với cháu H. (con của chị gái mình) nhiều lần dẫn tới cháu H. mang thai. Sau khi mẹ và cậu bị bắt giữ, các cháu được bà nội giám hộ, được gửi vào chùa ở để tiếp tục đi học…