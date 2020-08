Kẻ trộm xe rút dao tấn công Cảnh sát hình sự Thủ Đức bị thương

Ngày 19-8, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang giữ hình sự với Phạm Thảo Vinh (32 tuổi, ngụ quận 3) và Nguyễn Huy Tài (20 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi trộm cắp và cố ý gây thương tích.



Phạm Thảo Vinh và Nguyễn Huy Tài bị tạm giữ để điều tra, Ảnh: CA

Trưa 16-8, Thượng úy Phạm Hoàng Nhật (công tác tại đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức) nghe tiếng hô hoán báo trộm cướp của dân tại khu vực đường 42, phường Hiệp Bình Chánh. Thượng úy Nhật phát hiện Vinh và Tài đang điều khiển hai xe máy bỏ chạy về hướng QL13, phía sau là người dân truy đuổi.

Khi đi tới ngã 3 đường số 8 và quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, Thượng uý Nhật đã đạp ngã xe rồi xông vào khống chế Tài.

Nghi can đã dùng dao tấn công, trúng vùng đùi Thượng uý Nhật rồi lên xe của Vinh tẩu thoát. Tuy nhiên tổ công tác của Công an phường Hiệp Bình Chánh phát hiện và khống chế bắt giữ.

Thượng úy Nhật được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu tại cơ quan công an, cả hai cho biết điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter mang BKS: 66G-161.75 rảo quanh các tuyến đường ở khu vực quận Thủ Đức. Khi tới trước căn nhà trên đường 42, phường Hiệp Bình Chánh thì thấy xe máy hiệu Ware của anh NCT để trước và không có người trông coi nên Tài xuống xe tiếp cận bẻ khóa.

Trong lúc tẩu thoát thì bị người dân phát hiện và truy đuổi. Ngoài ra, cả hai khai nhận đã thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp tài sản ở nhiều địa bàn.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Thượng úy Phạm Hoàng Nhật đang được điều trị tại Bệnh viện quận Thủ Đức. Đại diện Thành đoàn TPHCM và Quận đoàn Thủ Đức đã đến thăm hỏi trao tặng danh hiệu Chiến sĩ trẻ, giỏi, tiêu biểu của quận Thủ Đức năm 2020.