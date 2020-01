Khởi tố 2 anh em đâm thiếu tá công an tử vong

Ngày 30-1, Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đặng Minh Ngọc (33 tuổi), Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, em ruột Minh, cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) về tội giết người.



Hai bị can Đặng Minh Ngọc và Đặng Ngọc Giàu. Ảnh: Hải Dương

Như PLO đưa tin, vào chiều 24-1 (30 tết), Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải (công tác tại Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều) đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự các lễ hội trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, diễn ra trên địa bàn quận Ninh Kiều thì bất ngờ bị anh em Minh và Giàu dùng dao truy đuổi và đâm. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng Thiếu tá Hải đã tử vong. Minh, Giàu bị bắt giữ ngay sau đó.

Được biết, hai người này đều có tiền án, một người về tội xúc phạm Quốc kỳ và người còn lại tội cố ý gây thương tích.