Khởi tố 2 vợ chồng buôn bán thuốc nổ để khai thác hải sản

Ngày 4-8, Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam ông Đậu Đình Thành (68 tuổi) và Nguyễn Thị Linh (54 tuổi, vợ ông Thành, trú xóm Đồng Tiến, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.



Hai vợ chồng ông Đậu Đình Thành và Nguyễn Thị Linh. Ảnh: CA

Theo đó, thời gian gần đây, vợ chồng ông Thành cung cấp vật liệu nổ trái phép cho các ngư dân đi đánh bắt hải sản trên biển. Việc đánh bắt hải sản bằng hình thức nổ mìn tận diệt này ảnh hưởng đến môi trường biển và cạn kiệt nguồn lợi thủy sản. Do vậy Công an thị xã Hoàng Mai đã xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ,

Sau một thời gian bám sát theo dõi, rạng sáng 15-7, Công an thị xã Hoàng Mai quyết định phá chuyên án, bắt khẩn cấp Thành và thu giữ tang vật tại hiện trường là 60 kg thuốc nổ.

Khi khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Thành, công an đã thu giữ thêm 33 kg thuốc nổ, 150 m dây cháy chậm và 100 kíp nổ.

Tại cơ quan công an, vợ chồng Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.