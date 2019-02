Khởi tố 3 người đập phá xe ô tô tại trạm thu phí Bắc Hải Vân

Ngày 28-2, nguồn tin từ Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản" tại Trạm thu phí Bắc Hải Vân (đặt tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc).



Nhóm côn đồ xuất hiện tại trạm thu phí Bắc Hải Vân. Ảnh: Cắt từ clip

Các bị can bị khởi tố gồm Đoàn Văn Hiếu (43 tuổi, trú đường Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Trần Văn Phúc (24 tuổi) và Nguyễn Tuấn (23 tuổi, cùng trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).



Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc đã ra quyết định cấm các đối tượng Hiếu, Phúc, Tuấn tự ý rời khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó vào 19-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc cũng đã có quyết định khởi tố vụ án Cố ý làm hư hỏng tài sản đối với phương tiện khi đang lưu thông qua trạm thu phí này.

Trước đó, như PLO.VN, đã đưa tin vào lúc 12 giờ ngày 15-2, hai ôtô 62C-068.49 và 62C-125.75 chạy hướng Huế - Đà Nẵng dừng tại làn số 2 và số 3 trạm thu phí Bắc Hải Vân nhưng không mua vé.

Khi sự việc xảy ra, trạm đã điện báo sự việc đến Công an thị trấn Lăng Cô, Công an huyện Phú Lộc và Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để nhờ phối hợp xử lý và phân luồng giao thông chống ùn tắc.

Đến 12 giờ 16 phút, trạm thu phí Bắc Hải Vân mở barie miễn phí cho 2 ôtô này đi qua để tránh ùn tắc nhưng xe vẫn không di chuyển.

Trong lúc 2 xe ôtô này dừng tại 2 làn trạm thu phí Bắc Hải Vân thì xuất hiện một nhóm người mang khẩu trang che kín mặt, biểu hiện say xỉn đã có hành vi hành hung, gây gổ, đập phá xe rồi bỏ chạy.