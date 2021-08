Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Võ Phong Phú (40 tuổi, ngụ ấp Cái Già Trên, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang) về tội giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phú và vợ đã ly thân nhiều năm nên vợ và con về nhà cha mẹ ruột ở ấp Lạc Hòa, xã Thạnh Hòa Sơn sinh sống.



Bị can Võ Phong Phú tại cơ quan công an. Ảnh: HG

Do nghi ngờ vợ có người khác và nhớ lại chuyện bị gia đình vợ chửi, đuổi đi, dẫn đến vợ chồng ly thân nên Phú hận gia đình vợ. Ngày 16-8, Phú mua xăng đem đến gia đình vợ, khóa cửa nhốt 8 người gia đình vợ rồi tưới xăng phóng hỏa. Rất may những người trong nhà phát hiện lửa sớm đã tông cửa chạy thoát ra ngoài.

Sau đó, Phú đến công an đầu thú.