Khởi tố nhóm người bắt giữ người đòi nợ trái pháp luật

Ngày 4-4, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố và bắt tạm giam tám bị can để điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 26-3, qua công tác nắm tình hình Công an TP Cần Thơ phát hiện một nhóm người lạ đi trên ba ô tô đến một căn nhà ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy có hành vi bắt giữ người trái luật. Các bị can đeo khẩu trang, trèo tường rào vào nhà và đập ổ khóa, mở cửa vào bên trong khống chế bốn người (hai người quốc tịch Pháp) đưa lên xe ô tô chạy về hướng TP.HCM.



Nguyễn Văn Tuấn (phía dưới) cùng các đối tượng tại cơ quan công an.

Ảnh: HẢI DƯƠNG

Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương khẩn trương truy bắt. Đến 8 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ được Nguyễn Văn Tuấn, Ngô Nguyễn Thanh Tuấn (cùng ngụ TP.HCM) khi cả hai đi đến địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Ngay sau đó, Nguyễn Bá An (ở Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Minh Vương, Lê Văn Dương. Nguyễn Phước Thuận (cùng TP.HCM), Lê Quốc Tuấn (ngụ Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Hiếu (Bình Thuận) lần lượt bị bắt giữ. Bốn người bị bắt được giải cứu an toàn.

Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận do các bị hại nợ của Nguyễn Văn Tuấn 7 tỉ đồng nhưng không trả và bỏ trốn nên Tuấn đã tổ chức nhóm từ TP.HCM đến Cần Thơ tìm bắt con nợ.