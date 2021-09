(PLO)- Nghệ An và Hà Tĩnh đang chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó, sơ tán dân; đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ đồng thời đảm bảo an toàn khu điều trị F0 và các khu cách ly F1.