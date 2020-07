Khỏi tố nhóm người tổ chức vượt biên trái phép

Ngày 20-7, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Khải (55 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Đỗ Văn Quên (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Vann Nath (tên gọi khác Linh, 36 tuổi, ngụ tỉnh Kandal, Campuchia) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.



Ba người trong đường dây tổ chức cho người khác vượt biên trái phép vừa bị khởi tố. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra, vào khoảng đầu tháng 6-2020, thông qua hai người tên Nam và Phương ở Campuchia, Khải và Quên tham gia vào đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam – Campuchia.

Quên rủ thêm Nath dùng vỏ lãi để tổ chức đưa người trái phép qua biên giới.

Các bị can khai Nam và Phương là người điện thoại cho các bị can thông báo về số lượng người muốn vượt biên, thời gian, địa điểm để Khải liên lạc đón khách. Để tránh bị phát hiện các bị can thường tổ chức đưa đón người vượt biên vào ban đêm và liên tục thay đổi địa điểm hoạt động.

Mỗi người muốn xuất nhập cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia phải nộp cho nhó này từ 250.000 đến 300.000.

Vào tối 18-6, Nam và Phương thông báo cho các bị can biết có người từ Việt Nam muốn sang Campuchia. Khải, Quên và Nath liền lên kế hoạch, tổ chức đón đến khu vực xã Khánh An (huyên An Phú). Khi các bị can đang dùng vỏ lãi đưa người vượt biên sang Campuchia thì Tổ công tác thuộc Công an huyện An Phú phát hiện bắt giữ.