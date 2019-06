Lời kể của các cô gái bị bán vào tổ quỷ

Lột sạch tài sản trên đường đưa tới quán Theo hồ sơ công an, không chỉ lừa bán các cô gái vào những điểm tệ nạn, trên đường đi tới các quán cà phê, những người trong đường dây của Tuấn còn lấy sạch tài sản của nạn nhân như điện thoại, tiền. Họ nói đó là phí đi đường, phí môi giới việc làm. Khi nạn nhân phản ứng sẽ bị dọa dẫm đánh đập. Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn khai nhận đã cùng đồng phạm thực hiện hơn 100 vụ. Mỗi cô gái đưa tới các quán, Tuấn sẽ được trả công 3-10 triệu đồng, số tiền này Tuấn sẽ chia cho các đồng phạm tùy công sức… Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.