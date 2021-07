Ngày 16-7, ông NXT (56 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết ông chính là tài xế xe ôm đã cứu giúp, chở và cho tử tù Nguyễn Kim An ăn, uống cà phê ở căn nhà trọ trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức) trước đó.

Trao đổi với PLO, ông T. vui vẻ cho biết hiện cả ba cha con đã có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19, sau khi tiếp xúc với tử tù vượt ngục nhiễm COVID-19.

Cho tiền người ăn xin thì An đến

Theo ông T., khoảng 22 giờ tối hôm trước, ông đang đi giao đơn hàng là món bánh cho một khách đặt qua Grab.

“Tôi đang giao hàng đồ ăn từ quận 9 cũ sang đường Bác Ái, TP Thủ Đức. Khi đi ngang qua đường Võ Văn Ngân thì thấy người ăn xin tội nghiệp trong mưa ở bên đường nên quành xe ngược lại để cho người ta 10.000 đồng”- ông T. kể.

Được biết, người tài xế đầy thiện tâm này mới đăng ký Grab giao hàng được vài tháng nay.



An thời điểm bị công an bắt sau khi gây án. Ảnh: PD

Người tài xế giải thích rằng do trời mưa lớn, người vô gia cư ở trần rất tội nghiệp nên nảy lòng thương. Lúc đó, An ngồi ở trước mái hiên một căn nhà gần đó chạy lại, chặn đầu xe của ông T. “Nếu không gặp người ăn xin thì tôi sẽ không bao giờ gặp anh An đó. Tại tôi chạy ngoài đường, khách ngoắc lại là không dừng” – ông T. nói.

Người thanh niên nói: “Chú ơi, cho con quá giang. Chở con về khu vực đường Lũy Bán Bích với đường Âu Cơ, quận Tân Bình với”. Ông T. suy nghĩ trong đầu, tính không chở vì trời mưa, người ướt đã nhiễm lạnh và đơn hàng cũng chưa giao xong.

“Người này năn nỉ quá, mà mặt mày cũng tội nghiệp, trắng mập và lịch sự. Anh ta khác hẳn với bức hình mà thời điểm bảy năm về trước” – ông T. tiếp lời. An được tài xế miêu tả là nói chuyện dễ chịu, không đi khập khễnh và không biết “đây là tử tù vượt ngục”.

Đắn đo giây lát, ông T. buột miệng “thôi mày lên đây tao chở. Sẵn tuyến đường đang đi về giao bánh cho khách”. Ông T. nghĩ lại thời gian chạy xe ôm và hai đứa con nhỏ đang ở nhà nên nghĩ làm phước. Lúc đó đã hơn 10 giờ đêm, trời mưa tầm tã.

Ông T. chở đến khu vực ngã ba Hiệp Bình. “Chỉ đâm qua Quốc lộ 13 là nhà tôi rồi thì người này nói chạy về Tân Bình xa quá, nhờ tôi kiếm giúp nhà trọ. Tôi nói ra bến xe Miền Đông đi” – ông T. tiếp.



Trong ngày, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã khen thưởng "nóng" cho Công an TP.HCM sau khi nhanh chóng bắt được tử tù. Ảnh: CA

Tuy nhiên, nam thanh niên nói mình không có giấy CMND, điện thoại vì đã để quên ở nhà chị tại Biên Hòa, Đồng Nai. Nam thanh niên liền đó hỏi: “Nhà chú có ai không cho con ngủ nhờ qua đêm”. Ông T. mới giải thích rằng mình chỉ chở giúp một đoạn đường và giờ dịch bệnh rất phức tạp.

“Mướn nhà cũng khó mà ở lang thang ngoài đường có khi bị bắt, bị phạt tiền triệu. Tôi mới nói là nhà có trống một chỗ để xe để bậc lên xuống nhưng trộm mới lấy bậc lên xuống nên trống chỗ, có thể cho thanh niên này tá túc” – ông T. tiếp.

Kẻ tử tù biến sắc sau khi xem tivi

Ông T. chở An về nhà rồi kêu người này tắm rửa, thay quần áo. “Thấy anh ta đói lạnh, tôi đi nấu mì gói, pha cà phê cho uống” – ông T. kể và cho hay sau đó đi sắp xếp nệm gối cho tử tù này ở lại.

Theo ông T., An có mang theo một túi đồ chứa áo quần, bánh kẹo và có tiền. “Tôi nói với anh ta rằng tôi đã liều mạng khi cho người lạ vào nhà trong thời điểm dịch bệnh như thế này. Anh ta mới nói ‘chú đừng nghi ngờ con, nếu nghi ngờ thì chú có thể lục ba lô để kiểm tra nhưng ai mà kiểm tra làm gì đâu” – ông T. nói.

“Nhà tôi có cửa cuốn, bấm bằng remote nên tôi đóng cửa, khóa lại rồi giấu đi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh ta cũng không thoát ra được, trừ khi tra tấn tôi mà chuyện này không xảy ra được đâu” - ông T. cảnh giác.

Trong lúc đợi người này ăn uống, ông T. mở tivi coi đúng lúc đang phát thông tin tử tù vượt ngục, đang lẩn trốn. “Lúc này trên màn hình hiện lên mặt của tử tù vượt ngục. Tôi mới nhìn qua người thanh niên thì người này giả bộ gọi điện thoại cho ai đó rồi liếc lại tôi. Thấy tôi đang nhìn thì thay đổi sắc mặt” – ông T. kể.

An sau đó nói với ông T. rằng có người bạn ở Bến xe Miền Đông đi xe bảy chỗ tới rước. Ông T. liền căn vặn: “Sao lúc nãy không nói bạn tới rước luôn mà xin về nhà tôi nằm ngủ” thì người này giải thích là bạn đang ở khu vực bị cách ly, phong tỏa nên phải tối mới trốn ra được.

Ông T. sau đó mở cửa, đưa thanh niên đi ra khỏi nhà chừng 100 m hướng ra quốc lộ 13 rồi dừng lại chờ cho anh ta đi khuất. “Tôi đứng nhìn hoài luôn xem có xe bảy chỗ tới rước không xem nó có nói dóc không. Mà lâu quá nên tôi đi vô nhà. Tôi vừa đi vào nhà thì mấy anh hình sự ào ào vô bắt tôi nằm xuống, đưa hai tay lên”.

Ông T. được yêu cầu mặc đồ bảo hộ, đeo kiếng và bao tay chân lại. Công an sau đó thực hiện các bước điều tra. “Tôi giúp người thôi chứ không biết gì nhưng cũng là chuyện xui rủi, lỡ tôi hay con bị nhiễm bệnh COVID thì không biết thế nào” – ông T. tiếp.

Người đàn ông cho biết trước đây từ miền Tây lên TP.HCM làm ăn nhưng thua lỗ phải bán nhà, vợ chồng ly tán. Sau đó ông ra thuê trọ, nuôi ba người con, trong đó có một người con bị bệnh tự kỷ, một mình khó chăm sóc nên gửi về quê cho bà con nuôi.

“Tôi đi đường thấy người ta hết xăng là đẩy giúp, thấy ai khó khăn là giúp đỡ với tâm niệm mình sống tốt, mình giúp người ta thì có người khác giúp mình” – ông T. tâm sự.

Riêng chuyện giúp An, ông T. cũng không loại trừ khả năng người này có ý đồ. Từng chạy xe ôm bất kể giờ giấc, quãng đường xa xôi, ông T. cho biết mình từng chở nhiều người “có vấn đề” nhưng trên đường đi tâm sự, cảm hóa bằng lòng tốt nên có được bình an.

“Tôi không nói tài gì nhưng tôi nói chuyện, làm việc theo cái tâm và cầu nguyện nên có trải nghiệm nhiều. Tôi gặp anh ta cho đến bây giờ không hề sợ, chỉ sợ là dính bệnh cho mấy đứa con” – ông T. nói.

Ông T. cũng bày tỏ sự cảm phục lực lượng Công an TP.HCM vì đã nhanh chóng lần ra tung tích của kẻ tử tù và bắt giữ trong một thời gian ngắn.