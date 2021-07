Ngày 16-7, Công an TP.HCM đã bắt được tử tù Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận) và đưa về trại giam Chí Hòa để điều tra, xử lý theo quy định.



Theo một nguồn tin, sau khi vượt ngục đào thoát thành công thì An lang thang đến khu vực TP Thủ Đức.

Đến đường Võ Văn Ngân gần Vhà văn hóa Thiếu nhi Thủ Đức, An ngồi bên vệ đường trong lúc trời mưa lớn. Lúc này, một tài xế 57 tuổi chạy xe Grab đi giao hàng ngang qua nên dừng lại cho một người ăn xin ngồi cạnh An 10.000 đồng.



An thời điểm bị bắt. Ảnh PD

Thấy người chạy xe tốt bụng, An đi tới lân la làm quen nhờ người này chở về quận Tân Bình. “Người tài xế xe Grab không biết An là tử tù vượt ngục đang bị truy nã, bị nhiễm COVID-19 nên không đề phòng và đồng ý cho quá giang một đoạn vì là chuyến cuối, đang về nhà” – nguồn tin nói.

Khi đến đường Hiệp Bình, An nói là mình không tìm được phòng trọ, không ai chở về và xin tài xế cho ngủ nhờ một đêm, hôm sau sẽ rời đi.

“Tài xế xe ôm do không hay biết nên nhận lời và đưa An về phòng trọ ở địa bàn phường Hiệp Bình Phước và cho ăn, uống cà phê” – người này tiếp.

Đến 0 giờ sáng ngày 16-7, An rời khỏi nhà trọ với lý do có bạn đón. Tuy nhiên, hành tung của An đã bị trinh sát phòng CSHS Công an TP.HCM phát hện. Khi ra tới quốc lộ thì bị lực lượng chức năng ập tới bắt giữ.

Người này không chống trả thời điểm bị bắt. Riêng với tài xế xe ôm và hai người con sau đó được cách ly lấy mẫu xét nghiệm. Khu vực phòng trọ cũng được phun khử khuẩn, test nhanh đã cho kết quả âm tính.

“Thời điểm An bị bắt do người này dương tính nên chỉ lực lượng chức năng tới gần. Cũng phải đảm bảo mặc đồ bảo hộ, khử khuẩn để an toàn”- nguồn tin nói.

Như PLO đã đưa tin, ngày 15-7, Công an TP.HCM phát đi thông báo đến nhiều cơ quan để tập trung, xác minh, truy bắt đối tượng trong vụ án giết người, cướp tài sản.

Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận) bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án tử hình hồi năm 2015 trong phiên tòa phúc thẩm.

An phạm hai tội là giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là LVĐ bạn học của An.

Ngày 13-7, An đã vượt ngục khi đang bị giam ở trại Chí Hòa.