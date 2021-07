Ngày 16-7, một nguồn tin cho biết, Công an TP.HCM đã bắt được Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận) sau khi trốn khỏi nơi giam giữ.



Theo đó, An bị bắt khi đang trốn ở TP. Thủ Đức.

Trước đó, Công an TP.HCM hợp với các đơn vị liên quan rà soát các khu vực tình nghi, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh phát hiện An và bắt giữ.



An thời điểm bị công an bắt từ nhiều năm trước. Ảnh PD

Như PLO đã đưa tin, ngày 15-7, Công an TP.HCM phát đi thông báo đến nhiều cơ quan để tập trung, xác minh, truy bắt đối tượng trong vụ án giết người, cướp tài sản.

Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận) từng bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án tử hình hồi năm 2015 trong phiên tòa phúc thẩm.

An phạm hai tội là giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là LVĐ bạn học của An.

Ngày 13-7, An đã vượt ngục khi đang bị giam ở trại Chi Hòa.