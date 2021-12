Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự Lê Anh Hào, Nguyễn Thành Lộc (cùng 17 tuổi), Nguyễn Tấn Duy và Nguyễn Trọng Nhân (cùng 18 tuổi, đều ngụ ở huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi trộm cắp và cướp tài sản.

Đây là băng trộm chó đã tấn công ông Nguyễn Hữu Đức (56 tuổi, ngụ phường Thới An, quận 12) từng gây xôn xao dư luận.



Một ngày trộm, cướp 10 - 12 con chó

Theo một cán bộ điều tra Đội 3, Phòng PC02, Công an TP.HCM nhóm này do Hào cầm đầu. Ban đầu cả nhóm trộm chó nhưng diễn tiến sang thành hành vi cướp tài sản khi bị người dân phát hiện, phản kháng.



Nhóm Hào (áo trắng, ngoài cùng bên trái) cùng các đồng phạm nhanh chóng bị công an TP.HCM bắt giữ. Ảnh: NT

Theo công an, sau khi tiếp nhận thông tin vụ trộm con chó lúc 6 giờ 46 phút ngày 3-12 trên đường Võ Thị Phải, trinh sát Đội 3, Phòng PC02 phối hợp với Công an quận 12, Công an huyện Hóc Môn rà soát các thông tin, hình ảnh từ các camera an ninh để truy xét.

Nhiều trinh sát đã xuống hiện trường, rà soát từng hình ảnh từ các camera an ninh nhà dân cũng như các đầu mối tình nghi.

Đến ngày 25-12, Đội 3 phối hợp với các đơn vị liên quan đã mời làm việc với Hào và các thành viên trong nhóm trộm chó.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận đã thực hiện vụ bắn trộm và cướp chó nêu trên và khoảng 1.200 vụ trộm chó khác trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12-2021.



Hào và số tang vật gồm súng bắn chó, bình xịt hơi cay. Ảnh: NT

“Nhóm này thực hiện quá nhiều vụ nên không tài nào nhớ hết được. Các thành viên trong băng nhóm hầu như ngày nào cũng đi trộm chó. Trước khi trộm thì tụ tập bàn soạn trước tại một quán cà phê trên đường Song Hành, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn” – một cán bộ điều tra nói.

Bỏ học sớm, thiếu sự quản lý của gia đình



Theo cơ quan điều tra, nhóm trộm chó do Hào cầm đầu liên tục thực hiện các vụ trộm từ sau giãn cách xã hội từ tháng 10 đến khi bị camera an ninh của người dân ghi hình ở vụ trộm tại phường Thới An thì ngừng lại.



Súng bắn điện tự chế bị công an thu giữ. Ảnh: NT

Hào khai, cả nhóm đều bỏ học sớm từ lớp 7, lớp 8 và “ra đời” để kiếm sống.

Khi chúng tôi hỏi, cả nhóm dùng xe phân khối lớn đi trộm chó từ khung giờ 4 đến 7 giờ hàng ngày thì gia đình có quản lý, hỏi han không. “Chúng tôi giấu gia đình, không cho ai hay. Kể cả việc bị bắt cũng giấu” – Hào nói và khai nhận việc học trộm chó là theo mạng xã hội.

Nhóm Hào khai hoạt động riêng lẻ, không phối hợp với các nhóm khác. Địa bàn là ở Hóc Môn, quận 12, Gò Vấp. Số chó trộm được thì bán cho các lò chó ở chợ chó phường Trung Mỹ Tây (quận 12) với giá khoảng 40.000 đồng/kg hơi.

Điều đáng nói, qua điều tra, công an xác định nhóm Hào không những trộm mà còn diễn tiến thành cướp tài sản. Đây là lần đầu tiên mà Công an TP.HCM bắt, củng cố xử lý được nhóm trộm, cướp chó.

Hào khai, mua trang thiết bị, súng bắn điện, bình xịt hơi cay trên mạng xã hội. “Một bộ súng bắn điện tôi mua khoảng một triệu đồng; bình xịt hơi cay giá một triệu đồng” – Hào nói.



Công an đang làm rõ hành vi của nhóm Hào. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Công an xác định được khoảng 10 vụ cướp chó mà nhóm này làm. Như hôm 10-11, nhóm này chạy xe máy đến khu vực ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn thì phát hiện con chó của anh NVH (37 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh).



Hào cầm súng bắn chích điện bắn chết con chó. Anh H thấy vậy nên cầm ghế ném thì nhóm Hào dùng bình xịt hơi cay tấn công rồi cướp đi xác con chó.

Theo Công an TP.HCM, nhóm này hoạt động từ khoảng 4 giờ đến 7 giờ sáng hàng ngày. Trung bình, mỗi ngày nhóm này trộm, cướp 10 - 12 con chó. Tất cả số chó bán được lấy tiền đều chia đều, tiêu xài vào ăn nhậu, cờ bạc.

Ban đầu, trong hơn một ngàn vụ bắn chó, Đội 3, Phòng PC02 thống kê được nhóm này đã thực hiện khoảng 10 vụ cướp chó và những vụ này đều đã xác minh được bị hại.

Công an hiện đang làm việc với những chủ lò mổ chó, nơi nhóm Hào đã bán để xử lý hành vi liên quan.

Theo một cán bộ điều tra, các bậc làm cha mẹ cần phải có biện pháp quản lý con cái, trường hợp phát hiện con chạy xe phân khối lớn, độ chế, nghi vấn trộm cắp thì ngăn cản, báo cho cơ quan chức năng ngăn chặn. Bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho người dân và sẽ bị xử lý nghiêm.