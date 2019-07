Lửa tiếp tục cháy trên núi Mồng Gà

Người dân nơi đây đang nỗ lực tiếp tục dập tắt hẳn các đám cháy. Khu rừng này năm trước bị cháy, năm nay lại tiếp tục bị cháy bởi lửa cháy rừng từ xã Nam Kim (huyện Nam Đàn, Nghệ An) lan sang từ trưa 30-6 đến trưa nay (1-7) vẫn còn cháy.



Cho đến trưa 1-7, rừng ở xã Trường Sơn (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) vẫn còn cháy.

Trong đêm 30-6 và rạng sáng 1-7, huyện Đức Thọ đã huy động 300 người dân các xã cùng lực lượng công an, kiểm lâm, dân quân… nỗ lực dập lửa thâu đêm để cứu rừng. Tuy nhiên, do lửa cháy rừng từ Nghệ An lan sang qua đỉnh núi rồi gặp gió Lào thổi mạnh, thời tiết nóng nên lửa bốc cháy dữ dội.

Lửa lan xuống gần với nhà dân và cổng làng, hàng chục hộ dân đã được di chuyển trong đêm đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng đã tạo một đường băng dưới chân núi để ngăn cách không cho lửa lan xuống nhà dân.

Cho đến 4 giờ sáng 1-7, rừng cháy ở xã Trường Sơn đã được khống chế, nhưng sau đó một số điểm lại bốc cháy.



Người thân đau buồn bên quan tài, di ảnh bà Nguyễn Thị Hoa. Bà tử vong khi lao vào dập lửa cứu cháy rừng.

Như PLO đã đưa tin, khảng 8 giờ 30 phút sáng 30-6, vụ cháy rừng ở xã Sơn Tiến và xã Sơn Tân (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) xảy ra vụ cháy rừng lớn. Lửa cháy rừng đã lan sang khu rừng ở xã Nam Kim (huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, trú xã Nam Kim) lao vào rừng chữa cháy và mang can nước 20 lít tiếp tế cho lực lượng chữa cháy. Tuy nhiên, lửa cháy nhanh, đã bủa vây khiến bà Hoa không có lốt thoát ra ngoài khiến bà tử vong trong rừng. Ngọn lửa tiếp tục cháy lên lan sang cả khu rừng xã Trường Sơn.

* Tại núi Hồng Lĩnh (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), sau ba ngày đêm lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy đến chiều 1-7, không còn khói lửa trên rừng. Tuy nhiên, khoảng 70 ha rừng thông hàng chục năm tuổi đã bị cháy trên núi Hồng Lĩnh.

Hiện các điểm cháy rừng ở huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh), huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Yên Thành( Nghệ An) đã được dập tắt hoàn toàn.